Перед багатьма мамами виникає запитання, чи потрібно дитині 12+ робити щеплення від вітрянки.

Про те, чи варто вакцинуватися, розповів лікар Євген Комаровський.

– Перед вами виникає запитання: перехворіти або зробити щеплення і перенести це без симптомів, у легкій формі, тому що вам прищеплять живий ослаблений вірус. Я як людина, яка надивилася на вагітних із вітрянкою, на новонароджених із вітрянкою, вважаю, що вакцинуватися від вітрянки таки треба, – каже Євген Комаровський.

Водночас потрібно, щоб батьки були впевнені, що дитина раніше не хворіла на вітряну віспу. А це самостійно визначити складно.

– Дуже часто вітрянка, особливо у віці від двох до семи років, протікає у вигляді одного прища. І ви можете думати, що вашу дитину комар покусав, а насправді у неї була вітрянка. Однак коли у віці 13 років ви впевнені у тому, що дитина на вітрянку не хворіла, але потрібно, щоб ваша впевненість була радикальною, то вакцинуватися треба, – продовжує фахівець.

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Щоб розвіяти всі сумніви, варто перед цим здати аналіз на наявність антитіл до вітрянки у будь-якій сучасній лабораторії.

Також Євген Комаровський зазначив, що більшість цивілізованих країн світу додали вакцинацію від вітряної віспи до національного календаря.

У США, ЄС, Австралії, Канаді, Новій Зеландії батьки активно захищають дітей від вітряної віспи.

Джерело: Євген Комаровський