Як лікувати вітрянку у дорослих

Вітряна віспа (вітрянка) – інфекційне захворювання, яке викликає вірус Varicella Zoster сімейства герпесвірусів (вірус герпесу ІІІ типу). Характеризується помірною загальною інтоксикацією та плямисто-папульно-верикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках.

Інкубаційний період вітряної віспи коливається у межах 1-3 тижнів. Про симптоми вітрянки у дорослих легко дізнатися у нашому матеріалі.

Вітрянку можна визначити за клінічними та епідеміологічними даними. Діагноз підтверджується за допомогою вірусологічного методу (виділення вірусу з везикул) і серологічних реакцій.

Лікування вітрянки у дорослих

Насамперед лікування вітрянки полягає в дотриманні суворого постільного режиму протягом усього періоду висипання, та у запобіганні вторинній інфекції.

Навіть якщо хворий просто зайде у ліфт, то людина, яка зайде після нього, може заразитися вітрянкою. Якщо ж це приватний будинок – можна гуляти на відкритому повітрі, але не контактувати з іншими людьми.

Лікування вітряної віспи – симптоматичне. За словами лікаря-педіатра Світлани Веретенко, противірусні препарати ефективні під час призначення спеціалістом у перші 24 години від початку висипу.

Під час лікування вдома рекомендується:

температуру збивати при 38,5 (діти) – 39,0 (дорослі), не швидше. Парацетамол – дітям доза згідно із масою тіла, дорослі – 500 мг;

полоскати горло дезінфекційним засобом, щоб афти/виразки загоювались;

використовувати засоби для зменшення свербежу: лосьйон Каламіну, гель Uriage Pruriced, Pudroderm, Puder płynny;

підстригати коротко нігті, щоб уникнути розчухування, адже так можуть утворитися шрами на шкірі;

місцево обробляти пухирці, щоб зняти свербіж, прискорити загоєння та запобігти приєднанню вторинної бактеріальної інфекції;

пити багато рідини.

У разі тяжких форм недуги та розвитку гнійних ускладнень лікарі призначають антибіотики.

Під час вітрянки можна та потрібно митися в душі. Вода має бути комфортної температури, але перебувати там довго не варто. Також заборонено терти шкіру мочалкою. Варто обережно витирати шкіру рушником, щоб не пошкодити пухирці. У ванні або власному басейні купатися не слід – так збільшується ризик пошкодження елементів висипу і приєднання бактеріальної інфекції.

Вітрянка може призвести до небезпечних ускладнень: бактеріальне інфікування та сепсис, пневмонія, запалення головного мозку (енцефаліт). Особливо захворювання небезпечне для новонароджених, вагітних та людей зі зниженим імунітетом. Тому не треба затягувати з лікуванням, а у випадку появи симптомів – реагувати одразу.

Обов’язково до лікаря під час лікування вітрянки варто звернутися, якщо є порушення свідомості, стійка висока температура, нагноєння пухирців.

Після одужання лікарі рекомендують провести період реконвалесценції (10–14 днів) удома. Вітряна віспа частково знижує імунітет, у зв’язку із чим можливий розвиток захворювань бактеріальної природи. Детальніше про вітрянку у дорослих читайте на Фактах ICTV.