Министерство здравоохранения южноафриканской страны объявило в выходные, что 698 детей умерли от кори с момента начала вспышки в апреле.

После этого в стране раздались призывы к принятию закона об обязательной вакцинации, против которой выступают господствующие здесь религиозные секты.

Сообщается, что только за один день, 1 сентября, инфекция унесла жизни 37 детей.

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— Правительству также следует рассмотреть возможность использования принудительных мер, чтобы никто не мог отказаться от вакцинации своих детей, — заявил президент Ассоциации частных врачей и стоматологов Зимбабве Йоханнес Мариса.

Стало известно, что о вспышке кори впервые сообщили в восточной провинции Маникаленд в начале апреля, и с тех пор инфекция распространилась на все части страны.

В настоящее время правительство приступило к массовой вакцинации детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет и привлекает традиционных и религиозных лидеров для поддержки кампании.

Между тем Детское агентство ООН, ЮНИСЕФ, в июле заявило, что около 25 млн детей во всем мире пропустили плановую иммунизацию против распространенных детских болезней.