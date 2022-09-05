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Коли релігія проти вакцинації: у Зімбабве спалах кору забрав життя 700 дітей

5 Вересня 2022, 16:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я південноафриканської країни оголосило у вихідні, що 698 дітей померли від кору з моменту початку спалаху в квітні.

Після цього в країні пролунали заклики до ухвалення закону про обов’язкову вакцинацію, проти якої виступають панівні тут релігійні секти.

Повідомляється, що тільки за один день, 1 вересня, інфекція забрала життя 37 дітей.

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– Уряду також слід розглянути можливість використання примусових заходів, щоб ніхто не міг відмовитися від вакцинації своїх дітей, – заявив президент Асоціації приватних лікарів і стоматологів Зімбабве Йоханнес Маріса.

Стало відомо, що про спалах кору вперше повідомили в східній провінції Манікаленд на початку квітня, і з тих пір інфекція поширилася на всі частини країни.

Наразі уряд розпочав масову вакцинацію дітей віком від 6 місяців до 15 років, і залучає традиційних та релігійних лідерів для підтримки кампанії.

Тим часом дитяче агентство ООН, ЮНІСЕФ, в липні заявило, що близько 25 млн дітей у всьому світі пропустили планову імунізацію проти поширених дитячих хвороб.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Вакцинація Зімбабве Кір Смерть хвороби
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