Психотерапевт Татьяна Пелех на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, как взрослые могут помочь ребенку справиться со стрессом, вызванным войной.

— Из-за войны многие украинцы выехали за границу вместе с детьми, которые потеряли безопасное постоянное место жительства, свою комнату, друзей, общение, привычную еду. Дети травмированы уже самим переездом, — отмечает Татьяна.

По ее словам, значительно хуже, когда ребенок был в оккупации, слышал взрывы и видел разрушенные здания, стал свидетелем ранений, потерял родных. Это колоссальный стресс и нарушение для ребенка ощущения внутренней безопасности.

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Как помочь ребенку

Следует помнить, что мама, родители или опекуны прежде всего должны стабилизировать свое состояние. Ведь ребенок считывает импульсы тревоги, беспокойства, которые вы чувствуете. Он хочет иметь опору, видеть рядом того, на кого можно положиться. Это — задача №1.

Не менее важно понимать, как говорить с ребенком о событиях, которые он пережил. Если этого избегать, все переживания ребенка “забиваются” в тело и проявляются психосоматической симптоматикой. У каждого это происходит индивидуально, но всегда очень неприятно.

Запишитесь в той стране, где вы находитесь, к врачу-педиатру, параллельно, когда есть уже сложная симптоматика, к психиатру, и идите туда с ребенком.

Запишите симптомы, которые наблюдаются у ребенка: бессонница, разговоры во сне, тревога, запор, понос, тошнота, постоянное почесывание тела, внезапный кашель, страхи, физическое обессиливание, потеря ориентации и тому подобное. Это нужно, чтобы вы могли подробно рассказать врачу, что именно происходит с ребенком.

Как говорить с ребенком о психологической помощи:

объясните, что вы хотите помочь, но не можете этого сделать так качественно, как специалист;

не стоит ожидать, что ваш ребенок согласится пойти к врачу или терапевту после первого разговора. Объясните, что приглашаете его пойти вместе, что вы найдете решение, как ему помочь;

когда ребенок теряет свою безопасную и привычную жизнь, образуется “пустота”, которую необходимо заполнить. Если этого не делать, может произойти надлом в психике ребенка. Поэтому не медлите. Если вы видите, что ваш малыш не “ок”, не откладывайте визит к специалисту.

Помните, психотерапия это не навсегда. А то, что вы получите от нее, станет вам опорой на всю жизнь.

Источник: Психологическая поддержка