Эксперт по теме эмоционального интеллекта и коммуникации Юлия Павлова на страницах Справочника безбарьерности, разработанного в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской, рассказала, как известить пожилого человека о смерти близкого.

В Украине почти не осталось семей, которые не потеряли бы из-за нападения РФ кого-либо из родных, знакомых, коллег или друзей. Эта война уже оказала немалое влияние на психическое здоровье всех нас.

— Поэтому мы должны следить, чтобы минимизировать травмирование человека, тем более пожилого возраста, трагическим известием, — отмечает психолог.

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Юлия предложила советы, как это сделать правильно, деликатно и корректно.

1. Не тянуть долго с разговором. Человек все равно чувствует, что что-то не так. Чем дольше не будет известия о потере, тем появится больше тревожности, отчаяния или страхов. Оптимальный период времени: когда вы уже достаточно спокойны, чтобы говорить, но не позднее 12-24 часов.

2. К моменту оповещения кто-то должен быть рядом с человеком. Если вы не можете говорить лично, а только по телефону, найдите кого-то, кто будет рядом с ним во время разговора. Если такой вариант невозможен, будьте готовы позвонить в скорую или другим службам помощи в случае, если человек потеряет сознание или ему станет плохо.

3. Сообщать нужно четко, без лишних эмоций.

4. Дайте время на восприятие тяжелой новости. Выдержите паузу, если человек находится в шоковом состоянии. Если есть мгновенная реакция (крик, рыдания), дайте 3-5 минут на этот выход горя.

Если происходит возражение (не может быть, ты шутишь), дайте 3-5 минут на осознание. Не отвечайте, ничего не говорите, просто дайте время принять информацию.

5. При необходимости окажите помощь. После первых пяти минут шока или другой сильной реакции, окажите помощь или попросите принести человеку воды, салфетки, посадить или уложить его.

Если человек не возражает, обнимите, возьмите за руку, дайте понять, что вы рядом. Если это телефонный разговор, говорите о том, что вы рядом, и подождите, пока собеседник сможет говорить.

6. Убедитесь, что сможете оставить человека в одиночестве. Переспросите, можете ли вы оставить его самого, если у вас нет возможности быть рядом или оставить с ним кого-нибудь. Если вы физически в одном пространстве, оставьте возле него воду, лекарства, одеяло, телефон, чтобы набрать вас при необходимости.

7. Поддерживайте контакт. Если человек остается сам, каждые 2-3 часа проверяйте звонком или текстовыми извещениями, как он себя чувствует и чем занимается. Просите его принести себе воды, лекарства, лечь под одеяло или тепло одеться. Будьте на связи, пока он совершает эти действия.

Если такой возможности нет, а человек остается сам, найдите контакт волонтера или кого-то неравнодушного из круга своих знакомых, кто сможет спрашивать о самочувствии, напоминать о еде, сне и теплом чае.