Експерт з теми емоційного інтелекту і комунікації Юлія Павлова на сторінках Довідника безбар’єрності, розробленого в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської, розповіла, як сповістити літню людину про смерть близьких.

В Україні майже не залишилося сімей, які не втратили б через напад РФ кого-небудь з рідних, знайомих, колег або друзів. Ця війна вже мала чималий вплив на психічне здоров’я всіх нас.

– Тому ми повинні стежити, щоб мінімізувати травмування людини, тим більше похилого віку, трагічною звісткою, – зазначає психолог.

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Юлія запропонувала поради, як це зробити правильно, делікатно і коректно.

1.Не тягнути довго з розмовою. Людина все одно відчуває, що щось не так. Чим довше не буде звістки про втрату, тим з’явиться більше тривожності, відчаю або страхів. Оптимальний період часу: коли ви вже досить спокійні, щоб говорити, але не пізніше 12-24 годин.

2. До моменту оповіщення хтось повинен бути поруч з людиною. Якщо ви не можете говорити особисто, а лише по телефону, знайдіть когось, хто буде поруч із нею під час розмови. Якщо такий варіант неможливий, будьте готові зателефонувати в швидку або іншим службам допомоги в разі, якщо людина втратить свідомість або їй стане погано.

3. Повідомляти потрібно чітко, без зайвих емоцій.

4. Дайте час на сприйняття важкої новини. Витримайте паузу, якщо людина знаходиться в шоковому стані. Якщо є миттєва реакція (крик, ридання), дайте 3-5 хвилин на цей вихід горя.

Якщо відбувається заперечення (не може бути, ти жартуєш), дайте 3-5 хвилин на усвідомлення. Не відповідайте, нічого не кажіть, просто дайте час прийняти інформацію.

5. При необхідності надайте допомогу. Після перших п’яти хвилин шоку або іншої сильної реакції, надайте допомогу або попросіть принести людині води, серветки, посадити або уложити її.

Якщо людина не заперечує, обійміть, візьміть за руку, дайте зрозуміти, що ви поруч. Якщо це телефонна розмова, поговоріть про те, що ви поруч, і почекайте, поки інша людина зможе поговорити.

6. Переконайтеся, що зможете залишити людину на самоті. Перепитайте, чи можете ви залишити її саму, якщо у вас немає можливості бути поруч або залишити з ним кого-небудь. Якщо ви фізично в одному просторі, залиште біля неї воду, ліки, ковдру, телефон, щоб набрати вас при необхідності.

7. Підтримуйте контакт. Якщо людина залишається сама, кожні 2-3 години перевіряйте дзвінком або текстовими сповіщеннями, як вона себе почуває і чим займається. Просіть її принести собі води, ліки, лягти під ковдру або тепло одягнутися. Будьте на зв’язку, поки вона здійснює ці дії.

Якщо такої можливості немає, а людина залишається сама, знайдіть контакт волонтера або когось небайдужого з кола своїх знайомих, хто зможе питати про самопочуття, нагадувати про їжу, сон і теплий чай.