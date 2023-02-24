Соціальний психолог Ілля Бачурін на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповів про те, чого нас навчив рік повномасштабної війни і відповів на найактуальніші питання українців.

Не уявляю свого життя без війни. Це нормально?

На цей момент – так. Це нормальний стан психіки людини, враховуючи ненормальні умови за останній рік. Причому людям, які дуже сфокусовані на очікуванні, коли нарешті війна закінчиться, набагато важче, ніж тим, хто прийняв реалії і зосередився на тому, щоб продовжувати своє життя і робити його краще.

Зараз дивляться

І, так, це нормально ставити цілі і будувати плани за межами війни. Тому що війна – це ще один етап, ще одна сфера нашого життя.

Чого ми навчилися за рік війни, а що ще належить зрозуміти

Сам по собі це питання вже терапевтичне, адже фокусує увагу на тому, який позитивний сенс для себе ми знаходимо/вибираємо/створюємо в цих подіях.

Багатьох війна підштовхнула до кращого розуміння себе. Багато свідомо почали вчитися новому, тому що знання і навички не зможе забрати у нас жоден загарбник.

Знайти сенс і залишатися оптимістичними, відчувати єдність і підтримувати один одного навіть на відстані – це те, чому ми активно вчимося щодня під час війни.

Як будувати плани під час війни і перестати жити в постійному очікуванні перемоги

Тепер буде трохи складно. Правда в тому, що “2-3 тижні” плавно перейшли в “2-3 місяці” цілком ризикують перейти в “2-3 роки”. І це грає з нами злий жарт.

Спочатку така ідея допомагала зберігати надію на швидке повернення до минулого життя, зараз же викликає стан на кшталт “синдрому відкладеного життя”, коли ми відмовляємося ставити цілі, планувати на перспективу, тому що все може піти не за планом і змінитися в будь-який момент.

Ми починаємо дивитися тільки на те, що буде завтра або через кілька днів. Але без орієнтирів дуже складно. І тут є хороша новина: наше життя через три роки залежить від нас набагато більше, ніж наше життя завтра.

Важко повірити в це, але наше завтра буде дуже сильно детерміновано нашим сьогодні – де ми живемо, працюємо, які події відбуваються. Але сума щоденних маленьких зусиль може призвести до неймовірних результатів.

Найпростіше уявитик корабель на вітрилах — куди б вітер не дув, якщо правильно розставляти вітрила і мати орієнтир, рано чи пізно ви опинитеся там, куди прямуєте.

Як мріяти під час війни

– Я б швидше сказав, як перестати забороняти собі мріяти. Тому що наявність мрій – це те, що відбувається за замовчуванням, – зазначає психолог.

І радить дозволити собі бути тим, ким ви є. Просто підтримуйте себе так, як підтримували б кращого друга або подругу.

Де брати сили і мотивацію боротися далі

“Той, хто знає навіщо, витримає” – сказав одного разу мислитель на прізвище Ніцше. “Навіщо” – це цінності людини. Коли ми живемо і діємо в згоді з нашими цінностями або принаймні рухаємося в напрямку цінностей і бачимо в цьому сенс, сили приходять.

Відсутність сил на психологічному рівні часто сигнал про те, що наші цінності змінилися, але ми цього ще не усвідомили. І, наприклад, продовжуємо робити те, що вже не має для нас значення.

Звичайно, є ще й банальна фізіологічна втома. Тому потрібно давати собі час на відпочинок. Звертати увагу на дисципліну сну, дозволяти робити справжні вихідні. Відділяйтеся від новин і гаджетів.

Замість цього концентруйтеся на тілесних відчуттях і фізичних вправах. Кожен з нас внутрішньо знає, що дозволяє оновлювати власний ресурс.

Як писав Віктор Франкл, “найгірше довелося оптимістам. Вони всі чекали, що це ось-ось закінчиться. Надалі найгірше довелося тим, хто очікував, що це коли-небудь закінчиться.

Найкраще впоралися ті, хто перестав на щось чекати, які жили і розуміли, що це те єдине життя, яке у них є, і шукали в ньому щось хороше”.

Якщо ви відчуваєте, що вам погано, що ви не в змозі впоратися самостійно, не відкладайте візит до фахівця. Разом ви зможете знайти багато стратегій, які допоможуть бути більш стійкими, рекомендує психолог.

Джерело: Бережи себе