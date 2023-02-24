Социальный психолог Илья Бачурин на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказал о том, чему нас научил год полномасштабной войны и ответил на самые актуальные вопросы украинцев.

Не представляю своей жизни без войны. Это нормально?

На данный момент – да. Это нормальное состояние психики человека, учитывая ненормальные условия за последний год. Причем людям, которые очень сфокусированы на ожидании, когда наконец война закончится, гораздо труднее, чем тем, кто принял реалии и сосредоточился на том, чтобы продолжать свою жизнь и делать ее лучше.

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И, да, это нормально ставить цели и строить планы за пределами войны. Потому что война — это еще один этап, еще одна сфера нашей жизни.

Чему мы научились за год войны, а что еще предстоит понять

Сам по себе этот вопрос уже терапевтический, ведь фокусирует внимание на том, какой положительный смысл для себя мы находим/выбираем/создаем в этих событиях.

Многих война подтолкнула к лучшему пониманию себя. Многие сознательно начали учиться новому, потому что знания и навыки не сможет забрать у нас ни один захватчик.

Находить смысл и сохранять оптимизм, чувствовать единство и поддерживать друг друга даже на расстоянии – это то, чему мы активно учимся каждый день во время войны.

Как строить планы во время войны и перестать жить в постоянном ожидании победы

Теперь будет немного сложно. Правда в том, что “2-3 недели” плавно перешедшие в “2-3 месяца” вполне рискуют перейти в “2-3 года”. И это играет с нами злую шутку.

Сначала такая идея помогала сохранять надежду на скорейшее возвращение к прошлой жизни, сейчас же вызывает состояние вроде “синдрома отложенной жизни”, когда мы отказываемся ставить цели, планировать на перспективу, потому что все может пойти не по плану и измениться в любой момент.

Мы начинаем смотреть только на то, что будет завтра или через несколько дней. Но без ориентиров очень сложно. И здесь есть хорошая новость: наша жизнь через три года зависит от нас гораздо больше, чем наша жизнь завтра.

Трудно поверить в это, но наше завтра будет очень сильно детерминировано нашим сегодня – где мы живет, работаем, какие события происходят. Но сумма ежедневных маленьких усилий может привести к невероятным результатам.

Проще всего представить, как корабль на парусах — куда бы ветер не дул, если правильно расставлять паруса и иметь ориентир, рано или поздно вы окажетесь там, куда следуете.

Как мечтать во время войны

— Я бы скорее сказал, как перестать запрещать себе мечтать. Потому что наличие грез – это то, что происходит по умолчанию, — отмечает психолог.

И советует позволить себе быть тем, кем вы являетесь. Просто поддерживайте себя так, как поддерживали бы лучшего друга или подругу.

Где брать силы и мотивацию бороться дальше

“Тот, кто знает зачем, выдержит” — сказал однажды мыслитель по фамилии Ницше. “Зачем” — это ценности человека. Когда мы живем и действуем в согласии с нашими ценностями или по крайней мере двигаемся в направлении ценностей и видим в этом смысл, силы приходят.

Отсутствие сил на психологическом уровне часто сигнал о том, что наши ценности изменились, но мы этого еще не осознали. И, например, продолжаем делать то, что уже не имеет для нас значения.

Конечно, есть еще и банальная физиологическая усталость. Поэтому нужно давать себе время на отдых. Обращать внимание на дисциплину сна, позволять делать настоящие выходные. Отделяйтесь от новостей и гаджетов.

Вместо этого концентрируйтесь на телесных ощущениях и физических упражнениях. Каждый из нас внутренне знает, что позволяет обновлять собственный ресурс.

Как писал Виктор Франкл, “хуже всего пришлось оптимистам. Они все ждали, что это вот-вот закончится. В дальнейшем хуже всего пришлось тем, кто ожидал, что это когда-нибудь закончится.

Лучше всего справились те, кто перестал чего-то ждать, которые жили и понимали, что это та единственная жизнь, которая у них есть, и искали в ней что-нибудь хорошее“.

Если вы чувствуете, что вам плохо, что вы не в состоянии справиться самостоятельно, не откладывайте визит к специалисту. Вместе вы сможете найти многие стратегии, которые помогут быть более устойчивыми, рекомендует психолог.

Источник: Береги себя