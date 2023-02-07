Специалисты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказали, как преодолеть страх одиночества, который появился во время войны у многих украинцев.

В условиях войны люди все чаще могут переживать страх одиночества, отмечают психологи, хотя в мирное время совершенно не испытывали никакого дискомфорта от этого. Дело в том, что война стократно увеличила ощущение опасности.

Безусловно, такая резкая перемена жизни — тяжелый стресс, который может спровоцировать страх засыпать в пустой квартире, выходить на улицу и заниматься ежедневной рутиной.

Сейчас смотрят Читайте также: Как выжить и сохранить психику в тяжелой реальности, которую невозможно изменить — психолог Психологи советуют, как справиться со страхом одиночества собственными силами. Проанализируйте свой страх – является ли он рациональным? Некоторые из наших страхов не имеют ничего общего с реальной опасностью для жизни или здоровья. Поэтому дайте честный ответ себе – почему вы боитесь одиночества? Когда вы обнаружите настоящий источник своего страха, попробуйте с ним поработать. Например, познакомьтесь с соседями, если вы сейчас находитесь в одиночестве в чужом городе или стране, пообщайтесь с баристой в кафе рядом с домом, продавцом в ближайшем магазине – это поможет создать ощущение знакомого и безопасного пространства. Если есть возможность, смените замок на более надежный или оставляйте свет включенным на ночью. Приобретите что-то для самозащиты — на психологическом уровне это позволит чувствовать себя в пустой квартире увереннее. Если не можете уснуть в одиночестве, домашний любимец или включенный перед сном фильм помогут уменьшить чувство страха. Внешняя опора. Найдите человека, друга, которому вы можете позвонить в любой момент, когда вас охватывает страх одиночества. Предупредите и спросите, не против ли он/она помочь вам справиться с таким состоянием. Быть честным и признать необходимость в помощи – это нормально. Дни тишины и самопознания. Чтобы научиться чувствовать себя комфортно наедине, попробуйте ввести дни тишины. Сначала проведите в тишине час, понаблюдайте за собой. Затем попробуйте полдня-день. Можно поехать в отпуск без друзей или близких. Это постепенно научит вас быть с собой, находить ценность в себе и снизит страх одиночества. Важно! В отдельных случаях страх одиночества связан с более глубинными травмами и навязчивыми мыслями. В таком случае необходима помощь квалифицированного психолога. Источник: Психологическая поддержка

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