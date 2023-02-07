Фахівці популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіли, як подолати страх самотності, який з’явився під час війни у багатьох українців.

В умовах війни люди все частіше можуть переживати страх самотності, відзначають психологи, хоча в мирний час абсолютно не відчували ніякого дискомфорту від цього. Справа в тому, що війна стократно збільшила відчуття небезпеки.

Безумовно, така різка зміна життя – важкий стрес, який може спровокувати страх засинати в порожній квартирі, виходити на вулицю і займатися щоденною рутиною.

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Психологи радять, як впоратися зі страхом самотності власними силами.

Проаналізуйте свій страх – чи є він раціональним? Деякі наші страхи не мають нічого спільного з реальною небезпекою для життя чи здоров’я. Тому дайте чесну відповідь собі – чому ви боїтеся самотності? Коли ви виявите справжнє джерело свого страху, спробуйте з ним попрацювати.

Наприклад, познайомтеся з сусідами, якщо ви зараз перебуваєте на самоті в чужому місті або країні, поспілкуйтеся з баристою в кафе поруч з будинком, продавцем в найближчому магазині – це допоможе створити відчуття знайомого і безпечного простору.

Якщо є можливість, змініть замок на більш надійний або залишайте світло включеним вночі. Придбайте щось для самозахисту – на психологічному рівні це дозволить відчувати себе в порожній квартирі впевненіше.

Якщо не можете заснути на самоті, домашній улюбленець або включений перед сном фільм допоможуть зменшити почуття страху.

Зовнішня опора. Знайдіть людину, друга, якому ви можете зателефонувати в будь-який момент, коли вас охоплює страх самотності. Попередьте і запитайте, чи не проти він/вона допомогти вам впоратися з таким станом. Бути чесним і визнати потребу в допомозі – це нормально.

Дні тиші і самопізнання. Щоб навчитися відчувати себе комфортно наодинці, спробуйте ввести дні тиші. Спочатку проведіть в тиші годину, поспостерігайте за собою. Потім спробуйте пів дня-день.

Можна поїхати у відпустку без друзів або близьких. Це поступово навчить вас бути з собою, знаходити цінність у собі та зменшить страх бути самотнім.

Важливо! В окремих випадках страх самотності пов’язаний з більш глибинними травмами і нав’язливими думками. В такому випадку необхідна допомога кваліфікованого психолога.

Джерело: Психологічна підтримка