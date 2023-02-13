Фахівці Міністерства охорони здоров’я України разом з колегами Центру здоров’я та розвитку “Коло сім’ї” розповіли, як підтримати дитину, якщо її рідні на війні.
– Коли наші близькі йдуть на війну, це випробування для всієї родини, адже ми тривожимося за їхню безпеку. Дітям також не просто зрозуміти і прийняти цю реальність, тому їм важлива наша підтримка, – зазначають фахівці.
Поради батькам:
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- пояснюйте дитині, заради чого його рідні на війні – їй буде легше подолати випробування, якщо вона розуміє його сенс;
- підтримуйте відносини дитини з рідною людиною. Поставте її фото на видному місці. Коли є можливість зателефонувати, дозвольте дитині поспілкуватися;
- відстежуйте, що дитина бачить і чує в новинах, обговорюйте з нею це. Але потрібно стежити, щоб дитина не була перевантажена новинами;
- допомагайте дитині справлятися з тривогою і сумом. Ми не можемо запевняти дитину, що нічого поганого на 100% не трапиться, але допомогти жити з цією невідомістю і надмірно не хвилюватися – нам під силу;
- будьте чутливі до потреб — і дитини, і своїх. Коли один з членів сім’ї йде на фронт, інший залишається наодинці з усіма обов’язками, серед яких і турбота про дитину. Якщо відчуваєте, що не справляєтеся, попросіть про допомогу.