Фахівці Міністерства охорони здоров’я України разом з колегами Центру здоров’я та розвитку “Коло сім’ї” розповіли, як підтримати дитину, якщо її рідні на війні.

– Коли наші близькі йдуть на війну, це випробування для всієї родини, адже ми тривожимося за їхню безпеку. Дітям також не просто зрозуміти і прийняти цю реальність, тому їм важлива наша підтримка, – зазначають фахівці.