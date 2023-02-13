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Психология

Психологи объяснили, как поддержать ребенка, родные которого ушли воевать

13 февраля 2023, 08:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины вместе с коллегами Центра здоровья и развития “Круг семьи” рассказали, как поддержать ребенка, если его родные на войне.

— Когда наши близкие идут на войну, это испытание для всей семьи, ведь мы тревожимся за их безопасность. Детям также не просто понять и принять эту реальность, поэтому им важна наша поддержка, — отмечают специалисты.

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Советы родителям:

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  • объясняйте ребенку, ради чего его родные на войне — ему будет легче преодолеть испытание, если он понимает его смысл;
  • поддерживайте отношения ребенка с родным человеком. Поставьте его фото на видном месте. Когда есть возможность позвонить, позвольте ребенку пообщаться;
  • отслеживайте, что ребенок видит и слышит в новостях, обсуждайте с ним это. Но нужно следить, чтобы ребенок не был перегружен новостями;
  • помогайте ребенку справляться с тревогой и печалью. Мы не можем уверять ребенка, что ничего плохого на 100% не случится, но помочь жить с этой неизвестностью и чрезмерно не волноваться — нам под силу;
  • будьте чувствительны к потребностям — и ребенка, и своим. Когда один из членов семьи идет на фронт, другой остается наедине со всеми обязанностями, среди которых и забота о ребенку. Если чувствуете, что не справляетесь, попросите о помощи.

Источник
Минздрав
Теги
Батьки Війна в Україні військовослужбовці Советы психолога
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