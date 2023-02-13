Специалисты Министерства здравоохранения Украины вместе с коллегами Центра здоровья и развития “Круг семьи” рассказали, как поддержать ребенка, если его родные на войне.

— Когда наши близкие идут на войну, это испытание для всей семьи, ведь мы тревожимся за их безопасность. Детям также не просто понять и принять эту реальность, поэтому им важна наша поддержка, — отмечают специалисты.