Специалисты Министерства здравоохранения Украины вместе с коллегами Центра здоровья и развития “Круг семьи” рассказали, как поддержать ребенка, если его родные на войне.
— Когда наши близкие идут на войну, это испытание для всей семьи, ведь мы тревожимся за их безопасность. Детям также не просто понять и принять эту реальность, поэтому им важна наша поддержка, — отмечают специалисты.
Советы родителям:
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- объясняйте ребенку, ради чего его родные на войне — ему будет легче преодолеть испытание, если он понимает его смысл;
- поддерживайте отношения ребенка с родным человеком. Поставьте его фото на видном месте. Когда есть возможность позвонить, позвольте ребенку пообщаться;
- отслеживайте, что ребенок видит и слышит в новостях, обсуждайте с ним это. Но нужно следить, чтобы ребенок не был перегружен новостями;
- помогайте ребенку справляться с тревогой и печалью. Мы не можем уверять ребенка, что ничего плохого на 100% не случится, но помочь жить с этой неизвестностью и чрезмерно не волноваться — нам под силу;
- будьте чувствительны к потребностям — и ребенка, и своим. Когда один из членов семьи идет на фронт, другой остается наедине со всеми обязанностями, среди которых и забота о ребенку. Если чувствуете, что не справляетесь, попросите о помощи.