Специалисты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка рассказали, как уберечь себя от повторной травматизации в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— Ретравматизация возникает в моменты, когда обстоятельства, при которых человек получил психологическую травму, повторяются. Спровоцировать ретравматизацию способны даже воспоминания, к которым мы возвращаемся осознанно или невольно, — утверждают психологи.

По их словам, 24 февраля для украинцев теперь никогда не будет просто датой, и наш враг хорошо об этом знает. Поэтому в этот день мы вполне оправданно ожидаем определенных активных действия со стороны оккупантов, которые будут направлены на то, чтобы посеять в обществе страх и панику.

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Наша задача – быть готовыми к провокациям и максимально собранными, чтобы позаботиться о своей безопасности и близких.

Избегайте триггеров. К годовщине полномасштабного вторжения в сети будет много видео и фото прошлогодних событий – как все начиналось. Если есть ощущение, что для вас это слишком, ограничьте использование социальных сетей и потребление подобного контента.

Ритуал “подготовки”. Точно так же, как упорядочивание вещей на рабочем столе помогает собраться с мыслями перед важной задачей, определенные ритуалы перед этой датой способны вселить спокойствие.

Соберите или еще раз просмотрите вещи, которые могут понадобиться во время воздушной тревоги. Подумайте, как будете действовать в случае объявления сигнала об опасности. В прошлом году нас застали врасплох – на этот раз мы знаем, что делать.

Информационная гигиена. Вероятно, что 24 февраля враг попытается запустить широкую дезинформационную кампанию, которая может сопровождаться большим количеством разной противоречивой информации.

Будьте готовы увидеть заголовки вроде: “Внимание! Началось”, “Прорвали границу” и так далее. Не стоит распылять внимание. Выберите несколько источников информации, желательно официальных и которым вы доверяете, чтобы следить за ситуацией.

Придерживайтесь распорядка. 24 февраля – дата начала полномасштабного вторжения РФ. Но с другой стороны – это просто еще один день войны, которая продолжается в нынешнем формате уже год,а точнее уже девять лет.

Враг хочет, чтобы мы боялись этой даты и ожидали, что в этот день непременно случится нечто ужасное. Вместо этого попробуйте составить план мелких дел на 24 февраля с учетом необходимости в любой момент перейти в безопасное место. Ожидание чего-то плохого само по себе может спровоцировать ретравматизацию.

Источник: Психологическая поддержка