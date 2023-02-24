Фахівці популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка розповіли, як уберегти себе від повторної травматизації в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Ретравматизація виникає в моменти, коли обставини, при яких людина отримала психологічну травму, повторюються. Спровокувати ретравматизацію здатні навіть спогади, до яких ми повертаємося усвідомлено або мимоволі, – стверджують психологи.

За їхніми словами, 24 лютого для українців тепер ніколи не буде просто датою, і наш ворог добре про це знає. Тому в цей день ми цілком виправдано очікуємо певних активних дії з боку окупантів, які будуть спрямовані на те, щоб посіяти в суспільстві страх і паніку.

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Наше завдання – бути готовими до провокацій і максимально зібраними, щоб подбати про свою безпеку і близьких.

Уникайте тригерів. До річниці повномасштабного вторгнення в мережі буде багато відео та фото минулорічних подій – як все починалося. Якщо є відчуття, що для вас це занадто, обмежте використання соціальних мереж і споживання подібного контенту.

Ритуал “підготовки”. Так само, як упорядкування речей на робочому столі допомагає зібрати свої думки перед важливим завданням, певні ритуали перед цією датою здатні вселити спокій.

Зберіть або ще раз перегляньте речі, які можуть знадобитися під час повітряної тривоги. Подумайте, як будете діяти в разі оголошення сигналу про небезпеку. Минулого року нас застали зненацька – цього разу ми знаємо, що робити.

Інформаційна гігієна. Ймовірно, що 24 лютого ворог спробує запустити широку дезінформаційну кампанію, яка може супроводжуватися великою кількістю різної суперечливої інформації.

Будьте готові побачити заголовки на кшталт: “Увага! Почалося”, “Прорвали кордон” і так далі. Не варто розпорошувати увагу. Виберіть кілька джерел інформації, бажано офіційних і яким ви довіряєте, щоб стежити за ситуацією.

Дотримуйтеся розпорядку. 24 лютого – дата початку повномасштабного вторгнення РФ. Але з іншого боку – це просто ще один день війни, яка триває в нинішньому форматі вже рік, а точніше вже дев’ять років.

Ворог хоче, щоб ми боялися цієї дати і очікували, що в цей день неодмінно трапиться щось жахливе. Замість цього спробуйте скласти план дрібних справ на 24 лютого з урахуванням необхідності в будь-який момент перейти в безпечне місце. Очікування чогось поганого саме по собі може спровокувати ретравматизацію.

Джерело: Психологічна підтримка