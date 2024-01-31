Австралийские ученые обнаружили, что дети, которые вырастают с собаками, проявляют более высокий уровень физической активности по сравнению с теми, кто не имеет домашнего любимца.
Исследование показало, что регулярные физические упражнения в виде прогулок и игр с собакой положительно влияют на физическое и психическое здоровье детей. Домашние любимцы также уменьшают риск развития хронических заболеваний.
Физическая активность детей
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, детям в возрасте от одного до четырех лет нужно быть физически активными в течение трех часов в день.
Детям от 5 лет и старше следует уделять не менее одного часа умеренных или интенсивных физических упражнений ежедневно.
Дети, которые имеют домашнего любимца с большей вероятностью придерживаются рекомендаций.
Как собака влияет на здоровье детей
Группа исследователей наблюдала за 600 детьми в возрасте от двух до семи лет с 2015 до 2021 года.
Все это время 204 ребенка имели собаку постоянно, 58 детей приобрели собаку за этот период, а в 31 случае собака умерла.
Результаты показали, что дети, которые имели собак, в среднем выполняли на восемь больше физических упражнений в неделю по сравнению с теми, кто не имел собаки.
Также с домашним любимцем увеличивается легкая физическая активность: на 52 минуты в день.
Стоит учитывать, что потеря собаки может привести к уменьшению физической активности детей, особенно девушек.
— В целом наши результаты свидетельствуют о том, что приобретение и владение собакой положительно влияет на физическую активность детей, — говорят авторы исследования.
Источник: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity