Австралийские ученые обнаружили, что дети, которые вырастают с собаками, проявляют более высокий уровень физической активности по сравнению с теми, кто не имеет домашнего любимца.

Исследование показало, что регулярные физические упражнения в виде прогулок и игр с собакой положительно влияют на физическое и психическое здоровье детей. Домашние любимцы также уменьшают риск развития хронических заболеваний.

Физическая активность детей

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, детям в возрасте от одного до четырех лет нужно быть физически активными в течение трех часов в день.

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Детям от 5 лет и старше следует уделять не менее одного часа умеренных или интенсивных физических упражнений ежедневно.

Дети, которые имеют домашнего любимца с большей вероятностью придерживаются рекомендаций.

Как собака влияет на здоровье детей

Группа исследователей наблюдала за 600 детьми в возрасте от двух до семи лет с 2015 до 2021 года.

Все это время 204 ребенка имели собаку постоянно, 58 детей приобрели собаку за этот период, а в 31 случае собака умерла.

Результаты показали, что дети, которые имели собак, в среднем выполняли на восемь больше физических упражнений в неделю по сравнению с теми, кто не имел собаки.

Также с домашним любимцем увеличивается легкая физическая активность: на 52 минуты в день.

Стоит учитывать, что потеря собаки может привести к уменьшению физической активности детей, особенно девушек.

— В целом наши результаты свидетельствуют о том, что приобретение и владение собакой положительно влияет на физическую активность детей, — говорят авторы исследования.

Источник: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity