Команда ученых из Университета Вирджинии в ходе метаанализа более ранних исследований выяснила, что взаимодействие с собаками имеет ряд преимуществ для здоровья как человека, так и собаки.

Так, уровень гормона стресса кортизола падает у людей всего за 5-20 минут, проведенных с собаками.

Кроме того, авторы зафиксировали повышение уровня окситоцина, гормона, который способствует хорошему самочувствию, улучшению иммунитета и состоянию нервной системы. Причем то же самое происходит и у собак.

Владение собакой также связано с такими положительными результатами для здоровья, как улучшение здоровья сердца и увеличение физической активности.

Также наличие домашнего животного было связано с лучшим психическим состоянием: питомец обеспечивает общение, источник постоянства в жизни и заставляет хозяев чувствовать себя любимыми.

В будущем авторы планируют провести еще ряд исследований, чтобы доказать свои выводы на более крупных выборках.

Источник: npr

Фото: сгенерировано ИИ