Команда ученых из Университета Вирджинии в ходе метаанализа более ранних исследований выяснила, что взаимодействие с собаками имеет ряд преимуществ для здоровья как человека, так и собаки.
Так, уровень гормона стресса кортизола падает у людей всего за 5-20 минут, проведенных с собаками.
Кроме того, авторы зафиксировали повышение уровня окситоцина, гормона, который способствует хорошему самочувствию, улучшению иммунитета и состоянию нервной системы. Причем то же самое происходит и у собак.
Владение собакой также связано с такими положительными результатами для здоровья, как улучшение здоровья сердца и увеличение физической активности.
Также наличие домашнего животного было связано с лучшим психическим состоянием: питомец обеспечивает общение, источник постоянства в жизни и заставляет хозяев чувствовать себя любимыми.
В будущем авторы планируют провести еще ряд исследований, чтобы доказать свои выводы на более крупных выборках.
Источник: npr
Фото: сгенерировано ИИ