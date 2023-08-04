Команда вчених з Університету Вірджинії під час метааналізу більш ранніх досліджень з’ясувала, що взаємодія з собаками має низку переваг для здоров’я, причому як людини, так і собаки.

Так, рівень гормону стресу кортизолу падає в людей лише за 5-20 хвилин, проведених із собаками.

Крім того, автори зафіксували підвищення рівня окситоцину, гормону, що сприяє гарному самопочуттю, поліпшенню імунітету та стану нервової системи. Причому те саме відбувається і в собак.

Володіння собакою також пов’язане з такими позитивними результатами для здоров’я, як поліпшення здоров’я серця і збільшення фізичної активності.

Також наявність домашньої тварини була пов’язана з кращим психічним станом: улюбленець забезпечує спілкування, джерело сталості в житті та змушує господарів почуватися коханими.

У майбутньому автори планують провести ще низку досліджень, щоб довести свої висновки на більших вибірках.

Джерело: npr

Фото: згенеровано ШІ