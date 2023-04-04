Ученые Медицинского университета Фукусимы в ходе исследования выяснили, что домашние коты и собаки снижают риск развития пищевой аллергии у детей до трех лет. В то время хомяки могут спровоцировать аллергию на орехи.

Исследователи проанализировали медицинские и демографические данные 66 215 доношенных детей, а также результаты опроса родителей относительно частоты уборки в доме пылесосом и наличия домашних животных — собак, кошек, хомяков, птиц или черепах.

Анализ показал, что у детей, подвергавшихся влиянию собак или кошек во время внутриутробного развития или раннего детства, риск развития всех видов пищевых аллергий к трехлетнему возрасту меньше на 13-16%.

Сейчас смотрят

Ученые также проанализировали связь отдельно с разными аллергиями. Собаки оказались связаны с меньшим риском развития аллергии на молоко, яйца и орехи, тогда как кошки с меньшим риском аллергии на яйца, пшеницу и сою.

Что интересно, при более детальном осмотре выяснилось, что содержание хомяков сопровождалось примерно на 93% более высоким риском появления у детей аллергии на орехи.

Ученые пока не знают, как объяснить обнаруженную закономерность. Есть гипотеза, что наличие кошек или собак, возможно, изменяет микробиом в кишечнике владельцев таким образом, что уменьшает чувствительность иммунной системы к аллергенам из-за постоянного присутствия эндотоксинов.

Также не исключено, что механизм опосредован кожей, поскольку известно, что атопический дерматит является важным фактором риска пищевых аллергий. В таком случае более высокий риск аллергии на орехи при содержании хомяков может объясняться тем, что эти грызуны едят и часто подвергают детей при контакте воздействию аллергенов орехов.

Однако, учитывая, что это исследование основано на опросе, нужны дополнительные сведения, которые помогут лучше понять, что стоит за выявленной связью.

Источник: nauka.ua