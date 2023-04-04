Науковці Медичного університету Фукусіми під час дослідження з’ясували, що домашні коти і собаки знижують ризик розвитку харчової алергії у дітей до трьох років. Натомість хом’яки можуть спровокувати алергію на горіхи.

Дослідники проаналізували медичні та демографічні дані 66 215 доношених дітей, а також результати опитування батьків щодо частоти прибирання в оселі пилососом та наявності домашніх тварин – собак, кішок, хом’яків, птахів чи черепах.

Аналіз показав, що у дітей, які зазнавали впливу собак або котів під час внутрішньоутробного розвитку або раннього дитинства, ризик розвитку всіх видів харчових алергій до трирічного віку менший на 13-16%.

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Учені також проаналізували зв’язок окремо з різними алергіями. Собаки виявилися пов’язані з меншим ризиком розвитку алергії на молоко, яйця і горіхи, тоді як кішки – з меншим ризиком алергії на яйця, пшеницю і сою.

Що цікаво, за більш детального огляду з’ясувалося, що утримання хом’яків супроводжувалося приблизно на 93% вищим ризиком появи в дітей алергії на горіхи.

Вчені поки що не знають, як пояснити виявлену закономірність. Є гіпотеза, що наявність котів чи собак, можливо, змінює мікробіом у кишечнику власників таким чином, що зменшує чутливість імунної системи до алергенів через постійну присутність ендотоксинів.

Також не виключено, що механізм опосередкований шкірою, оскільки відомо, що атопічний дерматит є важливим фактором ризику харчових алергій. У такому разі вищий ризик алергії на горіхи при утриманні хом’яків може пояснюватися тим, що ці гризуни їдять і часто піддають дітей під час контакту впливу алергенів горіхів.

Однак, враховуючи, що це дослідження засноване на опитуванні, потрібні додаткові відомості, які допоможуть краще зрозуміти, що стоїть за виявленим зв’язком.

Джерело: nauka.ua