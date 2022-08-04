Когда цветет амброзия, каковы симптомы аллергии на это растение и какие есть методы лечения, Фактам ICTV рассказала врач-аллерголог Анастасия Левченко.

— Амброзия в Украине цветет достаточно длительный период — примерно с середины июля до первых заморозков. Это растение легко приспосабливается к любым климатическим условиям, — отмечает медик.

По ее словам, пыльца амброзии имеет в своем составе ферменты, которые помогают проникать в слизистые оболочки и даже сквозь кожу.

К тому же пыльца может сочетаться с частицами окружающей среды: вредными выбросами промышленных предприятий, выхлопными газами автомобилей. Именно они делают пыльцу амброзии такой агрессивной.

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Симптомы аллергии на амброзию

заложенность носа, чиханье, зуд;

покраснение глаз;

в тяжелых случаях могут возникать приступы бронхиальной астмы;

снижение работоспособности;

ухудшение сна;

длительные проблемы с кожей;

проблемы с системой пищеварения.

Исследователи из Европы и США установили, что синдромом перекрестной пищевой аллергии в сезон цветения амброзии страдают от 30 до 50% населения.

— В Украине такие наблюдения не проводились, но думаю, что мы получим примерно такое же количество случаев, — считает аллерголог.

По ее словам, у людей, которые сенсибилизированы к амброзии, есть большая вероятность появления перекрестной пищевой аллергической реакции.

Она возникает, потому что молекулы амброзии по своей структуре сходны с молекулами некоторых продуктов – особенно дыни, арбуза, бананов, меда.

После употребления этих продуктов начинается зуд во рту или горле, отекают губы, язык, горло. Это признаки синдрома оральной аллергии.

Но могут возникать и более сложные реакции. Такие как анафилактический шок, который без скорой помощи в 10% случаев заканчивается летально.

Как проходит диагностика

Для начала нужна консультация со специалистом, который задаст необходимые вопросы, чтобы понять, какие аллергены вызывают подобную реакцию.

После этого назначается прик-тест, или тест на коже для определения конкретного аллергена. Если у пациента есть противопоказания (например, обострение болезни), врач может назначить лабораторное тестирование. Оно проводится с использованием экстрактов соответствующих аллергенов.

Методы лечения

— Одно из величайших достижений современной аллергологии – АСИТ-терапия. Это своеобразная вакцинация от аллергии, — отмечает Анастасия Левченко.

По ее словам, в настоящее время доступны сублингвальные методы АСИТ-терапии в форме спрея, драже или инъекций. Все очень индивидуально.

Людям, которые склонны к аллергии на пыльцу амброзии, нужно начинать курс лечения за несколько месяцев до начала цветения этого растения, настаивает врач-аллерголог.