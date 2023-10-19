Ніс та його слизова – складний орган, який дозволяє нам не лише дихати та насолоджуватися ароматами, а ще й виконує важливі функції – фільтрує, зволожує й очищує повітря, захищаючи нас від інфекції, пилу та алергенів.

Та інколи він “виходить з ладу”. Чому так відбувається та що робити, якщо заклало ніс, Факти ICTV дізнавалися у лікаря-отоларинголога Іллі Рябінкіна.

Причини закладеності носа

Присінок носа має волосся, яке першим стоїть на захисті нашої дихальної системи, затримуючи бактерії, віруси та алергени для захисту слизової.

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– Коли людина чхає або сякається, то виганяє їх. Якщо чужорідні агенти потрапляють на слизову, запускається каскад захисних реакцій. Слизова запалюється і починає набрякати, – пояснює лікар.

Потім спрацьовує імунна система, наповнюючи ніс слизом, Т і В-лімфоцитами, які намагаються перемогти збудника та змити його з поверхні. Набряклі тканини носа та слиз можуть блокувати носові пазухи, що своєю чергою погіршує стан.

– Звісно, закладеність носа – це симптом багатьох станів, які потребують окремого огляду. В осінній період таке зазвичай трапляється на тлі ГРВІ. Для вчасного виявлення причин і точної діагностики треба звернутися до отоларинголога, – наголошує Ілля Рябінкін.

Методи діагностики

Огляд. Будь-яка хвороба має перелік унікальних і неспецифічних скарг, тож оцінюючи самопочуття пацієнта та стан слизових, досвідчений лікар може запідозрити ГРВІ.

Ендоскопія – сучасний метод огляду носової порожнини за допомогою спеціального пристрою, з відеофіксацією.

Інколи лікар може призначити додаткові дослідження, як-от загальний аналіз крові чи комп’ютерну томографію за ускладненого або неспецифічного перебігу хвороби.

Методи лікування

Зазвичай ГРВІ потребує лише симптоматичного лікування.

На перших етапах – це знеболення препаратами ібупрофен чи парацетамол, які можна приймати навіть за відсутністю температури для зменшення запалення слизових та больового відчуття у горлі.

Промивання носу сольовими розчинами дозволить змити зайвий слиз, очистити слизову для кращої боротьби з симптомами.

Судинозвужувальні краплі знімають набряк слизової у перші п’ять днів хвороби, потім їх небажано використовувати, щоб організм до них не звикав.

Червоні прапорці

Якщо немає ускладнень, хвороба минає протягом 14 днів, але за появи певних додаткових симптомів, треба звернутися до лікаря.

Ознаки ускладненого перебігу:

Хвороба починається з високої температури 38-39°С, у перший день з’являються болі у пазухах та нежить із зеленими виділеннями.

Двохвильовий перебіг захворювання. У перші п’ять днів – температура та прозорі виділення, потім коротке покращення стану зі зміною кольору виділень та підвищення температури на сьомий день хвороби.

Cпочатку симптоми ГРВІ, зниження температури протягом п’ятьох днів, зміна кольору виділень на 4-5 день та кольорові виділення понад два тижні.

– Саме за таких випадків лікар має оцінити стан пацієнта і виявити бактеріальне ускладнення ГРВІ, що вимагатиме призначення системного антибіотику чи місцевих кортикостероїдів, – зазначає отоларинголог.

Методи профілактики

Щоб зменшити ризик захворювання на ГРВІ, Ілля Рябінкін радить: