Нос и его слизистая — сложный орган, который позволяет нам не только дышать и наслаждаться ароматами, но и выполняет важные функции — фильтрует, увлажняет и очищает воздух, защищая нас от инфекции, пыли и аллергенов.

Но порой он “выходит из строя”. Почему так происходит и что делать, если заложило нос, Факты ICTV узнавали у врача-отоларинголога Ильи Рябинкина.

Причины заложенности носа

Преддверие носа имеет волосы, которые первыми стоят на защите нашей дыхательной системы, задерживая бактерии, вирусы и аллергены для защиты слизистой.

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— Когда человек чихает или сморкается, то изгоняет их. Если чужеродные агенты попадают на слизистую, запускается каскад защитных реакций. Слизистая воспаляется и начинает отекать, — объясняет врач.

Затем срабатывает иммунная система и наполняет нос слизью, Т и В-лимфоцитами, которые пытаются победить возбудителя и смыть его с поверхности. Отекшие ткани носа и слизь могут блокировать носовые пазухи, что в свою очередь ухудшает состояние.

— Конечно, заложенность носа — это симптом многих состояний, которые требуют отдельного осмотра. В осенний период такое обычно случается на фоне ОРВИ. Для своевременного выявления причин и точной диагностики надо обратиться к отоларингологу, — отмечает Илья Рябинкин.

Методы диагностики

Осмотр. Любая болезнь имеет перечень уникальных и неспецифических жалоб. Поэтому, оценивая самочувствие пациента и состояние слизистых, опытный врач может заподозрить ОРВИ.

Эндоскопия — современный метод осмотра носовой полости с помощью специального устройства с видеофиксацией.

Иногда врач может назначить дополнительные исследования, например, общий анализ крови или компьютерную томографию при осложненном или непецифическом течении болезни.

Методы лечения

Преимущественно ОРВИ нуждается только в симптоматическом лечении.

На первых этапах — это обезболивание препаратами ибупрофен или парацетамол, которые можно принимать даже при отсутствии температуры для уменьшения воспаления слизистых и болевого ощущения в горле.

ибупрофен или парацетамол, которые можно принимать даже при отсутствии температуры для уменьшения воспаления слизистых и болевого ощущения в горле. Промывание носа солевыми растворами позволит смыть лишнюю слизь, очистить слизистую для лучшей борьбы с симптомами.

солевыми растворами позволит смыть лишнюю слизь, очистить слизистую для лучшей борьбы с симптомами. Сосудосуживающие капли снимают отек слизистой в первые пять дней болезни, потом их нежелательно использовать, чтобы организм к ним не привыкал.

Красные флаги

Если нет осложнений, болезнь проходит в течение 14 дней, но при появлении определенных дополнительных симптомов нужно обратиться к врачу.

Признаки осложненного течения:

Болезнь начинается с высокой температуры 38-39°С, в первый день появляются боли в пазухах и насморк с зелеными выделениями.

Двухволновое течение заболевания. В первые пять дней — температура и прозрачные выделения, затем короткое улучшение состояния с изменением цвета выделений и повышение температуры на седьмой день болезни.

Сначала симптомы ОРВИ, снижение температуры в течение пяти дней, изменение цвета выделений на 4-5 день и цветные выделения более двух недель.

— Именно в таких случаях врач должен оценить состояние пациента и заподозрить бактериальное осложнение ОРВИ, что потребует назначения системного антибиотика или местных кортикостероидов, — отмечает отоларинголог.

Методы профилактики

Чтобы уменьшить риск заболевания ОРВИ, Илья Рябинкин советует: