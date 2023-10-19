Нос и его слизистая — сложный орган, который позволяет нам не только дышать и наслаждаться ароматами, но и выполняет важные функции — фильтрует, увлажняет и очищает воздух, защищая нас от инфекции, пыли и аллергенов.
Но порой он “выходит из строя”. Почему так происходит и что делать, если заложило нос, Факты ICTV узнавали у врача-отоларинголога Ильи Рябинкина.
Причины заложенности носа
Преддверие носа имеет волосы, которые первыми стоят на защите нашей дыхательной системы, задерживая бактерии, вирусы и аллергены для защиты слизистой.
— Когда человек чихает или сморкается, то изгоняет их. Если чужеродные агенты попадают на слизистую, запускается каскад защитных реакций. Слизистая воспаляется и начинает отекать, — объясняет врач.
Затем срабатывает иммунная система и наполняет нос слизью, Т и В-лимфоцитами, которые пытаются победить возбудителя и смыть его с поверхности. Отекшие ткани носа и слизь могут блокировать носовые пазухи, что в свою очередь ухудшает состояние.
— Конечно, заложенность носа — это симптом многих состояний, которые требуют отдельного осмотра. В осенний период такое обычно случается на фоне ОРВИ. Для своевременного выявления причин и точной диагностики надо обратиться к отоларингологу, — отмечает Илья Рябинкин.
Методы диагностики
Осмотр. Любая болезнь имеет перечень уникальных и неспецифических жалоб. Поэтому, оценивая самочувствие пациента и состояние слизистых, опытный врач может заподозрить ОРВИ.
Эндоскопия — современный метод осмотра носовой полости с помощью специального устройства с видеофиксацией.
Иногда врач может назначить дополнительные исследования, например, общий анализ крови или компьютерную томографию при осложненном или непецифическом течении болезни.
Методы лечения
Преимущественно ОРВИ нуждается только в симптоматическом лечении.
- На первых этапах — это обезболивание препаратами ибупрофен или парацетамол, которые можно принимать даже при отсутствии температуры для уменьшения воспаления слизистых и болевого ощущения в горле.
- Промывание носа солевыми растворами позволит смыть лишнюю слизь, очистить слизистую для лучшей борьбы с симптомами.
- Сосудосуживающие капли снимают отек слизистой в первые пять дней болезни, потом их нежелательно использовать, чтобы организм к ним не привыкал.
Красные флаги
Если нет осложнений, болезнь проходит в течение 14 дней, но при появлении определенных дополнительных симптомов нужно обратиться к врачу.
Признаки осложненного течения:
- Болезнь начинается с высокой температуры 38-39°С, в первый день появляются боли в пазухах и насморк с зелеными выделениями.
- Двухволновое течение заболевания. В первые пять дней — температура и прозрачные выделения, затем короткое улучшение состояния с изменением цвета выделений и повышение температуры на седьмой день болезни.
- Сначала симптомы ОРВИ, снижение температуры в течение пяти дней, изменение цвета выделений на 4-5 день и цветные выделения более двух недель.
— Именно в таких случаях врач должен оценить состояние пациента и заподозрить бактериальное осложнение ОРВИ, что потребует назначения системного антибиотика или местных кортикостероидов, — отмечает отоларинголог.
Методы профилактики
Чтобы уменьшить риск заболевания ОРВИ, Илья Рябинкин советует:
- избегать курения и вдыхания пассивного дыма;
- пить достаточное количество воды;
- в публичных местах носить маску и соблюдать правила гигиены;
- использовать дома или на работе увлажнитель воздуха, если влажность помещения ниже 50%;
- не менее двух раз в день в течение 15 минут проветривать квартиру или кабинет.