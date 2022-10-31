Конец октября – начало ноября – время, когда распространяются ОРВИ и приходит грипп. Как уберечься самому и уберечь от заболевания детей рассказывает врач-терапевт Марина Ерина.

– Лучшей профилактикой гриппа является вакцинация, – сказала врач. — А вот уберечься от разных ОРВИ поможет увлажнение слизистой оболочки и промывание носа солевым раствором.

Физиологический (солевой) раствор продается в аптеках. Покупаете бутылочку раствора, переливаете во флакончик с насадкой и пользуетесь.

— Промывать нос нужно часто. Особенно, если вокруг много людей, – советует терапевт. – Можно раз в полчаса, раз в час. Ограничений нет.

Таким образом мы смываем вирусы со слизистой носа и вымываем их наружу.

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— Если нет готового физраствора, его можно приготовить самостоятельно, — советует Марина Ерина.

Возьмите пол-литровую банку, заполните теплой кипяченой водой и добавьте половину чайной ложечки обыкновенной соли. Хорошо размешайте и дождитесь, когда соль окончательно растворится. Солевой раствор готов.

Применяйте его таким же образом, как и аптечный.

Если у вас нет флакона с распылителем, то можно набирать физраствор в шприц без иглы и с его помощью проводить промывку.