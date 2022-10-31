Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Сольовий розчин для промивання носа: як його зробити правильно

31 Жовтня 2022, 15:20
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Марина Єріна лікар-терапевт
насморк
Джерело: Pixabay

Кінець жовтня – початок листопада – час, коли розповсюджуються ОРВІ та приходить грип. Як вберегтися самому та вберегти від захворювання дітей розповідає лікарка-терапевтка Марина Єріна.   

 – Найкращою профілактикою грипу є вакцинація, – сказала лікарка. – А от вберегтися від різних ГРВІ допоможе  зволоження слизової оболонки та промивання носа сольовим розчином.

Фізіологічний (сольовий) розчин продається в аптеках. Купляєте пляшечку розчину, переливаєте у флакончик з насадкою і користуєтесь.

 – Промивати носа потрібно часто. Особливо, якщо навкруги багато людей, – радить терапевтка. – Можна раз на півгодини, раз на годину. Обмежень немає.

Таким чином ми змиваємо віруси зі слизової оболонки носа та вимиваємо їх назовні.

Зараз дивляться

 – Якщо немає готового фізрозчину, його можна приготувати самостійно, – радить Марина Єріна.

Візьміть півлітрову банку, заповніть теплою кип’яченою водою і додайте половину чайної ложечки звичайної солі. Добре розмішайте і дочекайтесь, коли сіль остаточно розтане. Сольовий розчин готовий.

Застосовуйте його таким же чином, як і аптечний.

Читайте також:
ГРВІ ОРВИГРВІ в умовах війни: як допомогти собі самостійно

Якщо у вас немає флакона з розпилювачем, то можна набирати фізрозчин у шприц без голки, і за його допомогою проводити промивання.

Теги
грві
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь