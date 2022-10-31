Кінець жовтня – початок листопада – час, коли розповсюджуються ОРВІ та приходить грип. Як вберегтися самому та вберегти від захворювання дітей розповідає лікарка-терапевтка Марина Єріна.

– Найкращою профілактикою грипу є вакцинація, – сказала лікарка. – А от вберегтися від різних ГРВІ допоможе зволоження слизової оболонки та промивання носа сольовим розчином.

Фізіологічний (сольовий) розчин продається в аптеках. Купляєте пляшечку розчину, переливаєте у флакончик з насадкою і користуєтесь.

– Промивати носа потрібно часто. Особливо, якщо навкруги багато людей, – радить терапевтка. – Можна раз на півгодини, раз на годину. Обмежень немає.

Таким чином ми змиваємо віруси зі слизової оболонки носа та вимиваємо їх назовні.

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– Якщо немає готового фізрозчину, його можна приготувати самостійно, – радить Марина Єріна.

Візьміть півлітрову банку, заповніть теплою кип’яченою водою і додайте половину чайної ложечки звичайної солі. Добре розмішайте і дочекайтесь, коли сіль остаточно розтане. Сольовий розчин готовий.

Застосовуйте його таким же чином, як і аптечний.

Якщо у вас немає флакона з розпилювачем, то можна набирати фізрозчин у шприц без голки, і за його допомогою проводити промивання.