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Аллергия на укусы насекомых: врач — о скорой помощи и системном лечении

29 июня 2023, 13:31
Валентина Андрейко журналіст Анастасия Левченко Врач-аллерголог, гастроэнтеролог
бджоли на квітці
Источник: Pixabay

Шансы получить анафилактический шок от укуса пчелы, который иногда заканчивается смертью, почти такие же мизерные, как стать жертвой удара молнии.

Впрочем, такие случаи изредка происходят, поэтому стоит знать алгоритм действий в критической ситуации.

Что делать, если после укуса насекомых появилась аллергическая реакция, рассказала врач-аллерголог, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергологии Анастасия Левченко.

Опасные пчелы

Наибольшую угрозу для аллергиков представляют пчелы. Их укус вызывает довольно неприятное ощущение, которое сопровождается болью и дискомфортом. К счастью, не все укусы вызывают аллергическую реакцию.

На что обратить внимание, чтобы понять, что у вас именно аллергия?

Прежде всего зона покраснения в месте укуса будет больше, чем обычно. Характерными признаками являются сильный отек и зуд кожи.

В более сложных случаях возникают головокружение, головная боль, снижение артериального давления, затруднение дыхания и даже потеря сознания.

— Особенно опасное место для укуса — лицо, — говорит Анастасия Левченко.

По словам врача, если пчела укусила в шею, губу или язык, отек может привести к асфиксии или удушению.

Поэтому, если вы заметили, что отек увеличивается и вам становится трудно дышать — немедленно вызывайте скорую неотложную помощь.

Помните, если есть аллергия на пчелиный яд, достаточно даже одного укуса, чтобы произошел анафилактический шок — острая аллергическая реакция, которая может привести к летальному исходу.

Инфекционные осы

Яд пчел и ос похож, впрочем осы преимущественно создают проблемы другого характера. Поскольку эти насекомые любят летать на свалках, их укусы могут занести инфекцию.

К тому же, если пчела жалит только раз, оса может сделать несколько укусов, что повышает уровень токсина, который попадает в организм человека.

— Жало осы, которое застряло в теле человека, может выделять токсичные вещества в течение 30-40 минут. Поэтому его нужно осторожно достать с помощью пинцета, — объясняет Левченко.

Место укуса надо обработать раствором для дезинфекции: перекисью водорода или хлоргексидином. После этого приложить к ране кусочек льда, замотанный в ткань. Это немного утолит боль и уменьшит отек.

Если через час зуд не прошел — стоит принять антигистаминные препараты, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Смертельные шершни

Не стоит забывать, что иногда укусы шершней и ос представляют смертельную опасность. Так, в прошлом году шершень ужалил в глаз 56-летнего жителя Мукачево, который работал в саду.

Медики оказали мужчине помощь, но на следующий день, в том же саду, его снова ужалил шершень. У мужчины случился анафилактический шок.

События развивались так быстро, что медики не успели прибыть на место и спасти жизнь человеку.

— Если у вас уже были неприятности после контакта с насекомыми — обязательно носите с собой адреналиновую ручку (эпипен). Ее использование поможет спасти жизнь до приезда медиков, — говорит врач.

Анафилактический отек быстро может привести к летальному исходу, если человек имеет аллергию на яд пчелы, осы или шершня.

— Впрочем, есть и хорошая новость: подобный тип аллергии встречается нечасто, — говорит Анастасия Левченко.

Токсичные комары

Слюна комара тоже может стать причиной аллергической реакции, поскольку содержит большое количество ферментов и веществ, расширяющих сосуды. Проявление острой аллергической реакции на укусы комаров — достаточно редкое явление.

Преимущественно, у человека возникают покраснение, незначительный отек и зуд, которые могут длиться 3-4 дня. Сразу после укуса может появиться слабость или подняться температура.

Случаи анафилактической реакции после укусов комаров известны, но в реальной жизни почти не встречаются.

Шесть простых правил

Не стоит забывать об обычных правилах поведения, которые помогут избежать контакта с опасными насекомыми.

1 Десятой дорогой обходите пасеки и цветочные поля, где происходит медосбор (даже когда хочется сделать красивое фото в поле маков).
2. Собираясь на прогулку в парк, не используйте духи и мыло со сладким запахом.
3. Если едете на пикник, одежду выбирайте без ярких цветочных принтов и с длинным рукавом.
4. Довольно опасно есть на улице мороженое, фрукты и пить сладкие напитки: они приманивают ос.
5. Нежелательного контакта помогут избежать репелленты и ароматические свечи, которые отпугивают комаров.

6. Имейте при себе адреналиновую ручку, а в домашней аптечке — антигистаминный препарат,

— Специальных таблеток от укуса насекомых не существует, — говорит Анастасия Левченко.

Для лечения подобного типа аллергии используются антигистаминные препараты. Если реакция сильно выражена, это могут быть антигистаминные препараты второго поколения.

Но, в любом случае, надо советоваться с врачом.

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