Шансы получить анафилактический шок от укуса пчелы, который иногда заканчивается смертью, почти такие же мизерные, как стать жертвой удара молнии.

Впрочем, такие случаи изредка происходят, поэтому стоит знать алгоритм действий в критической ситуации.

Что делать, если после укуса насекомых появилась аллергическая реакция, рассказала врач-аллерголог, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергологии Анастасия Левченко.

Опасные пчелы

Наибольшую угрозу для аллергиков представляют пчелы. Их укус вызывает довольно неприятное ощущение, которое сопровождается болью и дискомфортом. К счастью, не все укусы вызывают аллергическую реакцию.

На что обратить внимание, чтобы понять, что у вас именно аллергия?

Прежде всего зона покраснения в месте укуса будет больше, чем обычно. Характерными признаками являются сильный отек и зуд кожи.

В более сложных случаях возникают головокружение, головная боль, снижение артериального давления, затруднение дыхания и даже потеря сознания.

— Особенно опасное место для укуса — лицо, — говорит Анастасия Левченко.

По словам врача, если пчела укусила в шею, губу или язык, отек может привести к асфиксии или удушению.

Поэтому, если вы заметили, что отек увеличивается и вам становится трудно дышать — немедленно вызывайте скорую неотложную помощь.

Помните, если есть аллергия на пчелиный яд, достаточно даже одного укуса, чтобы произошел анафилактический шок — острая аллергическая реакция, которая может привести к летальному исходу.

Инфекционные осы

Яд пчел и ос похож, впрочем осы преимущественно создают проблемы другого характера. Поскольку эти насекомые любят летать на свалках, их укусы могут занести инфекцию.

К тому же, если пчела жалит только раз, оса может сделать несколько укусов, что повышает уровень токсина, который попадает в организм человека.

— Жало осы, которое застряло в теле человека, может выделять токсичные вещества в течение 30-40 минут. Поэтому его нужно осторожно достать с помощью пинцета, — объясняет Левченко.

Место укуса надо обработать раствором для дезинфекции: перекисью водорода или хлоргексидином. После этого приложить к ране кусочек льда, замотанный в ткань. Это немного утолит боль и уменьшит отек.

Если через час зуд не прошел — стоит принять антигистаминные препараты, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Смертельные шершни

Не стоит забывать, что иногда укусы шершней и ос представляют смертельную опасность. Так, в прошлом году шершень ужалил в глаз 56-летнего жителя Мукачево, который работал в саду.

Медики оказали мужчине помощь, но на следующий день, в том же саду, его снова ужалил шершень. У мужчины случился анафилактический шок.

События развивались так быстро, что медики не успели прибыть на место и спасти жизнь человеку.

— Если у вас уже были неприятности после контакта с насекомыми — обязательно носите с собой адреналиновую ручку (эпипен). Ее использование поможет спасти жизнь до приезда медиков, — говорит врач.

Анафилактический отек быстро может привести к летальному исходу, если человек имеет аллергию на яд пчелы, осы или шершня.

— Впрочем, есть и хорошая новость: подобный тип аллергии встречается нечасто, — говорит Анастасия Левченко.

Токсичные комары

Слюна комара тоже может стать причиной аллергической реакции, поскольку содержит большое количество ферментов и веществ, расширяющих сосуды. Проявление острой аллергической реакции на укусы комаров — достаточно редкое явление.

Преимущественно, у человека возникают покраснение, незначительный отек и зуд, которые могут длиться 3-4 дня. Сразу после укуса может появиться слабость или подняться температура.

Случаи анафилактической реакции после укусов комаров известны, но в реальной жизни почти не встречаются.

Шесть простых правил

Не стоит забывать об обычных правилах поведения, которые помогут избежать контакта с опасными насекомыми.

1 Десятой дорогой обходите пасеки и цветочные поля, где происходит медосбор (даже когда хочется сделать красивое фото в поле маков).

2. Собираясь на прогулку в парк, не используйте духи и мыло со сладким запахом.

3. Если едете на пикник, одежду выбирайте без ярких цветочных принтов и с длинным рукавом.

4. Довольно опасно есть на улице мороженое, фрукты и пить сладкие напитки: они приманивают ос.

5. Нежелательного контакта помогут избежать репелленты и ароматические свечи, которые отпугивают комаров.

6. Имейте при себе адреналиновую ручку, а в домашней аптечке — антигистаминный препарат,

— Специальных таблеток от укуса насекомых не существует, — говорит Анастасия Левченко.

Для лечения подобного типа аллергии используются антигистаминные препараты. Если реакция сильно выражена, это могут быть антигистаминные препараты второго поколения.

Но, в любом случае, надо советоваться с врачом.