Шанси отримати анафілактичний шок від укусу бджоли, який іноді закінчується смертю, майже такі самі мізерні, як стати жертвою удару блискавки.

Утім, такі випадки вряди-годи трапляються, тому варто знати алгоритм дій у критичній ситуації.

Що робити, якщо після укусу комах з’явилась алергічна реакція, розповіла лікарка-алерголог, кандидат медичних наук, член Європейської академії алергології Анастасія Левченко.

Небезпечні бджоли

Найбільшу загрозу для алергіків становлять бджоли. Їх укус викликає досить неприємне відчуття, яке супроводжується болем та дискомфортом. На щастя, не всі укуси викликають алергічну реакцію.

На що звернути увагу, щоб зрозуміти, що у вас саме алергія?

Насамперед зона почервоніння у місці укусу буде більша, ніж зазвичай. Характерними ознаками є сильний набряк та свербіж шкіри.

У більш складних випадках виникає запаморочення, головний біль, зниження артеріального тиску, утруднення дихання та навіть втрата свідомості.

– Особливо небезпечне місце для укусу – обличчя, – говорить Анастасія Левченко.

За словами лікарки, якщо бджола вкусила в шию, губу або ж язик, набряк може призвести до асфіксії або удушення.

Тож, якщо ви помітили, що набряк збільшується і вам стає важко дихати – негайно викликайте швидку невідкладну допомогу.

Пам’ятайте, якщо є алергія на бджолину отруту, достатньо навіть одного укусу, щоб стався анафілактичний шок – гостра алергічна реакція, яка може призвести до летальних наслідків.

Інфекційні оси

Отрута бджіл та ос подібна, втім, оси переважно створюють проблеми іншого характеру. Оскільки ці комахи полюбляють літати на звалищах, їхні укуси можуть занести інфекцію.

До того ж, якщо бджола жалить тільки раз, оса може зробити кілька укусів, що підвищує рівень токсину, який потрапляє в організм людини.

– Жало оси, яке застрягло в тілі людини, може виділяти токсичні речовини протягом 30-40 хвилин. Тож його потрібно обережно дістати за допомогою пінцета, – пояснює Левченко.

Місце укусу треба обробити розчином для дезінфекції: перекисом водню або хлоргексидином. Після цього прикласти до рани шматочок льоду, замотаний у тканину. Це трішки втамує біль та зменшить набряк.

Якщо через годину свербіж не минув – варто прийняти антигістамінні препарати, попередньо проконсультувавшись із лікарем.

Смертельні шершні

Не варто забувати, що іноді укуси шершнів та ос становлять смертельну небезпеку. Так, минулого року шершень вжалив у око 56-річного мешканця Мукачева, який працював у саду.

Медики надали чоловіку допомогу, але наступного дня, у тому ж саду, його знову вжалив шершень. У чоловіка стався анафілактичний шок.

Події розвивалися так швидко, що медики не встигли прибути на місце і врятувати життя людині.

– Якщо у вас уже були неприємності після контакту з комахами – обов’язково носіть з собою адреналінову ручку (епіпен). Її використання допоможе врятувати життя до приїзду медиків, – говорить лікарка.

Анафілактичний набряк швидко може призвести до летального наслідку, якщо людина має алергію на отруту бджоли, оси або шершня.

– Утім, є і хороша новина: подібний тип алергії зустрічається нечасто, – каже Анастасія Левченко.

Токсичні комарі

Слина комара теж може стати причиною алергічної реакції, оскільки містить велику кількість ферментів та речовин, що розширюють судини. Прояви гострої алергічної реакції на укуси комарів – доволі рідкісне явище.

Переважно у людини виникають почервоніння, незначний набряк та свербіж, які можуть тривати 3-4 дні. Одразу після укусу може з’явитися слабкість або піднятися температура.

Випадки анафілактичної реакції після укусів комарів відомі, але в реальному житті майже не зустрічаються.

Шість простих правил

Не варто забувати про звичайні правила поведінки, які допоможуть уникнути контакту з небезпечними комахами.

Десятою дорогою оминайте пасіки та квіткові поля, де відбувається медозбір (навіть коли хочеться зробити красиве фото в полі маків). Збираючись на прогулянку в парк, не використовуйте парфуми та мило з солодким запахом. Якщо їдете на пікнік, одяг обирайте без яскравих квіткових принтів та з довгим рукавом. Досить небезпечно їсти на вулиці морозиво, фрукти та пити солодкі напої: вони приманюють ос. Небажаного контакту допоможуть уникнути репеленти та ароматичні свічки, які відлякують комарів. Майте з собою адреналінову ручку, а в домашній аптечці – антигістамінний препарат.

– Спеціальних таблеток від укусу комах не існує, – говорить Анастасія Левченко.

Для лікування подібного типу алергії використовуються антигістамінні препарати. Якщо реакція сильно виражена, це можуть бути антигістамінні препарати другого покоління.

Але у будь-якому разі треба радитися з лікарем.