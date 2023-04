Одним із побічних ефектів більш м’якої зими та підвищення середньорічної температури є те, що рослини не тільки починають виробляти пилок раніше, але й виробляють його впродовж тривалішого періоду часу.

– Це справді демонструє ще один показник того, як зміна клімату може впливати на повсякденне життя людей, – сказала професор наук про атмосферу університету Мічигану Еллісон Штайнер.

Згідно з дослідженням 2021 року, опублікованим в академічному журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of America, з 1990 до 2018 року сезон пилку в Північній Америці продовжився на 20 днів довше, а концентрація пилку зросла понад 20%.

У деяких частинах США алергія вже спалахує на місяць раніше, ніж зазвичай. Штайнер прогнозує, що сезон пилку може починатися на 10-40 днів раніше і закінчуватися на 5-15 днів пізніше до 2100 року.

Алергія на пилок починається, коли імунна система сприймає пилок як небезпеку та надмірно реагує, виробляючи антитіла для боротьби з нею. Ось чому такі симптоми, як чхання, втома, нежить та роздратування очей можуть бути схожі на застуду, грип або навіть Covid-19.

Згідно з даними Центрів із контролю та профілактики захворювань США, більш довгі сезони пилку та вищі концентрації можуть викликати підвищену чутливість до алергенів. Постійна дія пилку також може спровокувати наявні респіраторні захворювання, такі як астма.