Одним из побочных эффектов более мягкой зимы и повышения среднегодовой температуры является то, что растения не только начинают производить пыльцу раньше, но и производят ее в течение более длительного периода времени.

— Это действительно демонстрирует еще один показатель того, как изменение климата может влиять на повседневную жизнь людей, — сказала профессор наук об атмосфере Мичиганского университета Эллисон Штайнер.

Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в академическом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of America, с 1990 по 2018 год сезон пыльцы в Северной Америке продлился на 20 дней дольше, а концентрация пыльцы выросла более чем на 20%.

В некоторых частях США аллергия уже вспыхивает на месяц раньше, чем обычно. Штайнер прогнозирует, что сезон пыльцы может начинаться на 10-40 дней раньше и заканчиваться на 5-15 дней позже к 2100 году.

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Аллергия на пыльцу начинается, когда иммунная система воспринимает пыльцу как опасность и чрезмерно реагирует, вырабатывая антитела для борьбы с ней. Вот почему такие симптомы, как чхание, усталость, насморк и раздражение глаз могут быть похожи на простуду, грипп или даже Covid-19.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более долгие сезоны пыльцы и более высокие концентрации могут вызвать повышенную чувствительность к аллергенам. Постоянное воздействие пыльцы также может спровоцировать имеющиеся респираторные заболевания, такие как астма.