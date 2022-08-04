Коли цвіте амброзія, які симптоми алергії на цю рослину і які є методи лікування, Фактам ICTV розповіла лікарка-алерголог Анастасія Левченко.

– Амброзія в Україні цвіте досить тривалий період – приблизно з середини липня до перших заморозків. Ця рослина легко пристосовується до будь-яких кліматичних умов, – зазначає медик.

За її словами, пилок амброзії має в своєму складі ферменти, які допомагають проникати в слизові оболонки і навіть крізь шкіру.

До того ж пилок може поєднуватися з частинками навколишнього середовища: шкідливими викидами промислових підприємств, вихлопними газами автомобілів. Саме вони роблять пилок амброзії таким агресивним.

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Симптоми алергії на амброзію:

закладеність носа, чхання, свербіж;

почервоніння очей;

у важких випадках можуть виникати напади бронхіальної астми;

зниження працездатності;

погіршення сну;

тривалі проблеми зі шкірою;

проблеми з системою травлення.

Дослідники з Європи і США встановили, що на синдром перехресної харчової алергії в сезон цвітіння амброзії страждають від 30 до 50% населення.

– В Україні такі спостереження не проводилися, але думаю, що ми отримаємо приблизно таку ж кількість випадків, – вважає алерголог.

За її словами, у людей, які сенсибілізовані до амброзії, є велика ймовірність появи перехресної харчової алергічної реакції.

Вона виникає тому, що молекули амброзії за своєю структурою схожі з молекулами деяких продуктів – особливо дині, кавуна, бананів, меду.

Після вживання цих продуктів починається свербіж у роті або горлі, набрякають губи, язик, горло. Це ознаки синдрому оральної алергії.

Але можуть виникати і більш складні реакції. Такі як анафілактичний шок, який без швидкої допомоги в 10% випадків закінчується летально.

Як проходить діагностика

Для початку потрібна консультація з фахівцем, який поставить необхідні питання, щоб зрозуміти, які алергени викликають подібну реакцію.

Після цього призначається прік-тест, або тест на шкірі для визначення конкретного алергену. Якщо у пацієнта є протипоказання (наприклад, загострення хвороби), лікар може призначити лабораторне тестування. Воно проводиться з використанням екстрактів відповідних алергенів.

Методи лікування

– Одне з найбільших досягнень сучасної алергології – АСІТ-терапія. Це своєрідна вакцинація від алергії, – зазначає Анастасія Левченко.

За її словами, наразі доступні сублінгвальні методи АСИТ-терапії у формі спрею, драже або ін’єкцій. Все дуже індивідуально.

Людям, які схильні до алергії на пилок амброзії, потрібно починати курс лікування за кілька місяців до початку цвітіння цієї рослини, наполягає лікарка-алерголог.