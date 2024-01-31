Австралійські науковці виявили, що діти, які виростають з собаками, проявляють вищий рівень фізичної активності порівняно з тими, хто не має домашнього улюбленця.

Дослідження показало, що регулярні фізичні вправи у вигляді прогулянок та ігор з собакою позитивно впливають на фізичне та психічне здоров’я дітей. Домашні улюбленці також зменшують ризик розвитку хронічних захворювань.

Фізична активність дітей

Згідно із рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, дітям віком від одного до чотирьох років треба бути фізично активними протягом трьох годин на день.

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Дітям від 5 років та старшим варто приділяти щонайменше одну годину помірних або інтенсивних фізичних вправ щодня.

Діти, які мають домашнього улюбленця, з більшою імовірністю дотримуються рекомендацій.

Як собака впливає на здоров’я дітей

Група дослідників спостерігала за 600 дітьми віком від двох до семи років з 2015 до 2021 року.

Весь цей час 204 дитини мали собаку постійно, 58 дітей придбали собаку за цей період, а в 31 випадку собака помер.

Результати показали, що діти, які мали собак, в середньому виконували на вісім більше фізичних вправ на тиждень порівняно із тими, хто не мав собаки.

Також з домашнім улюбленцем збільшується легка фізична активність: на 52 хвилини на день.

Варто враховувати, що втрата собаки може призвести до зменшення фізичної активності дітей, особливо дівчат.

– Загалом наші результати свідчать про те, що придбання та володіння собакою позитивно впливає на фізичну активність дітей, – говорять автори дослідження.

Джерело: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity