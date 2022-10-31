Как не травмировать самого ребенка, а наоборот, научиться понимать людей с ограниченными физическими возможностями – объясняет кризисный психолог Галина Бурковская.

– Инвалидность – это когда человек не может делать определенные вещи, которые можем делать мы с вами. Человек, потерявший конечности, не может ходить, как обычные люди или бегать. Коляска нужна для того, чтобы она могла передвигаться, – говорит психологиня.

Часто инвалидность возникает как случай, который невозможно предсказать. Ребенку не нужно в деталях объяснять, что такое инвалидность. Достаточно сказать просто: “Да, есть”. Глядя на человека без конечностей, у детей обычно возникает много вопросов. И здесь родителям важно наблюдать за своей реакцией на эти вопросы.

– Станьте положительным примером для ребенка в своем отношении к человеку с утраченной конечностью, ведь дети хорошо замечают вашу растерянность и негативное отношение к другим людям. Старайтесь посмотреть на ситуацию с точки зрения самого ребенка, – говорит Галина Бурковская.

Возможно пора объяснить об отличиях между людьми. Позвольте ребенку проявлять любопытство и свободно делиться с вами своими мыслями. С пониманием и большой любовью обсуждайте эту тему.

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Не ограничивайте себя во времени и говорите ровно столько, сколько нужно. Говорите простыми словами и фразами, избегая сложных и непонятных слов. Избегайте таких слов как “болезнь” и “больной”, ведь для ребенка болезнь имеет начало и конец.

Объясняйте честно и не прибегайте к лишним деталям. Предложите ребенку почитать книгу и информацию в Интернете, в которой объясняются различия между людьми и помните, что книга должна соответствовать возрасту ребенка.

Поощряйте ребенка делиться своими впечатлениями от прочитанного, развивайте в нем чувствительность к различию между людьми.

— Избегайте лишних эмоций – это поможет ребенку принять ситуацию с инвалидностью как часть жизни. Избегайте некорректных слов. Обратите внимание на эмоциональное состояние ребенка во время разговора. Рассказывайте об инвалидности в положительном ключе, – советует психолог.

Говорите о том, что эти люди нуждаются в поддержке, разговаривать с ними нужно на равных. Объясняйте, что жалость делает человека маленьким и беззащитным.

Особого алгоритма, как говорить с детьми о людях, которые, например, потеряли конечности, нет.

– Действуйте по собственным ощущениям! Помните, своим спокойствием и готовностью помогать человеку с инвалидностью вы демонстрируете своему ребенку лучшую модель поведения. Акцентируйте внимание на том, что вас объединяет, ищите общее – говорит психолог.