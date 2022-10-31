Можно ли лечить искусством? Можно! Причем достаточно успешно. И все психологи и психиатры об этом знают. Что такое арттерапия и как она используется сейчас, фактам ICTV рассказала доктор психологических наук Инна Лукьянец.

– Почему арттерапия эффективна именно для лечения посттравматического синдрома? Потому что наши тревоги и страхи мы можем даже не понимать. Они все на уровне безотчетного страха. А когда мы, например, рисуем, то память их извлекает из глубины сознания и выводит, выпускает наружу, – объясняет специалист.

Что такое арттерапия и каких видов она бывает

Арттерапия – это такое направление в психологии, связанное с искусством или с какой-то художественной деятельностью.

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Это может быть любая деятельность:

рисование;

лепка;

мозаика;

аппликации;

работа с цветным песком и т.п.

Можно мастерить что-то, если в помощи нуждается мужчина, или слушать вдохновляющие мелодии. Можно делать что угодно, где есть элемент творения.

Почему арттерапия – это действительно эффективный метод

Арттерапию применяют в лечении любого человека, пережившего травму. Это могут быть военные и гражданские, взрослые и дети.

Постепенно мы освобождаем бессознательное от того напряжения, которое повлекло травму. А травму может вызвать что угодно. Например, один человек пострадал от взрывов, но психологически не травмирован. А кто-то имеет травму только из-за звуков воздушной тревоги. Все зависит от того, как психика того или иного человека реагирует на раздражитель.

Эта травма создает напряжение, которое в свою очередь переходит на уровень сознательного и проявляется страхами, тревогами, бессонницей, проблемами с коммуникацией и прочим. И именно арттерапия помогает негативу выйти.

С ее помощью можно:

Улучшить психоэмоциональное состояние. Преодолеть апатию. Подавить агрессию. Избавиться от фобий. Найти решение той или иной проблемы. Устранить постравматический синдром. Успокоить нервы. Увеличить жизненный тонус. Раскрыть таланты пациента и т.д.

Вообще специалисты рекомендуют после травматических событий в вашей жизни что-то делать, двигаться, создавать вещи руками, чтобы избавиться от негатива и перевести организм в гармоничное состояние.

Всегда ли арттерапия помогает

— Несмотря на то, что метод арттерапии активно используется специалистами, он достаточно специфичен. Потому что он немного игровой и не все его серьезно воспринимают, — предостерегает Инна Лукьянец.

Но, убеждена психолог, если его правильно подать, он очень эффективен. И помог многим людям выбраться из психологической ямы.

Арттерапия не подходит людям, которые:

вообще не умеют и не любят заниматься какими-либо видами творчества;

предпочитают только говорить о своих переживаниях.

Но в этих случаях можно прибегнуть к подвиду арттерапии – сочинению сказок. Когда с помощью метафор пациент рассказывает о том, что его беспокоит, и подсказывает специалисту, какое лечение для него будет наиболее эффективным.

Центры арттерапии есть фактически в каждом городе Украины. Большинство психотерапевтов знают об эффективности этой методики и активно используют ее.

Важно выбрать не сам центр, а специалиста, с которым будете работать. Он должен не только хорошо владеть методиками, но и завоевать ваше доверие. Не бойтесь говорить врачу, что тот или иной метод арттерапии вам не подходит. Без этого преодолеть постравматический синдром не получится.