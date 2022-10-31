Можно ли лечить искусством? Можно! Причем достаточно успешно. И все психологи и психиатры об этом знают. Что такое арттерапия и как она используется сейчас, фактам ICTV рассказала доктор психологических наук Инна Лукьянец.
– Почему арттерапия эффективна именно для лечения посттравматического синдрома? Потому что наши тревоги и страхи мы можем даже не понимать. Они все на уровне безотчетного страха. А когда мы, например, рисуем, то память их извлекает из глубины сознания и выводит, выпускает наружу, – объясняет специалист.
Что такое арттерапия и каких видов она бывает
Арттерапия – это такое направление в психологии, связанное с искусством или с какой-то художественной деятельностью.
Это может быть любая деятельность:
- рисование;
- лепка;
- мозаика;
- аппликации;
- работа с цветным песком и т.п.
Можно мастерить что-то, если в помощи нуждается мужчина, или слушать вдохновляющие мелодии. Можно делать что угодно, где есть элемент творения.
Почему арттерапия – это действительно эффективный метод
Арттерапию применяют в лечении любого человека, пережившего травму. Это могут быть военные и гражданские, взрослые и дети.
Постепенно мы освобождаем бессознательное от того напряжения, которое повлекло травму. А травму может вызвать что угодно. Например, один человек пострадал от взрывов, но психологически не травмирован. А кто-то имеет травму только из-за звуков воздушной тревоги. Все зависит от того, как психика того или иного человека реагирует на раздражитель.
Эта травма создает напряжение, которое в свою очередь переходит на уровень сознательного и проявляется страхами, тревогами, бессонницей, проблемами с коммуникацией и прочим. И именно арттерапия помогает негативу выйти.
С ее помощью можно:
- Улучшить психоэмоциональное состояние.
- Преодолеть апатию.
- Подавить агрессию.
- Избавиться от фобий.
- Найти решение той или иной проблемы.
- Устранить постравматический синдром.
- Успокоить нервы.
- Увеличить жизненный тонус.
- Раскрыть таланты пациента и т.д.
Вообще специалисты рекомендуют после травматических событий в вашей жизни что-то делать, двигаться, создавать вещи руками, чтобы избавиться от негатива и перевести организм в гармоничное состояние.
Всегда ли арттерапия помогает
— Несмотря на то, что метод арттерапии активно используется специалистами, он достаточно специфичен. Потому что он немного игровой и не все его серьезно воспринимают, — предостерегает Инна Лукьянец.
Но, убеждена психолог, если его правильно подать, он очень эффективен. И помог многим людям выбраться из психологической ямы.
Арттерапия не подходит людям, которые:
- вообще не умеют и не любят заниматься какими-либо видами творчества;
- предпочитают только говорить о своих переживаниях.
Но в этих случаях можно прибегнуть к подвиду арттерапии – сочинению сказок. Когда с помощью метафор пациент рассказывает о том, что его беспокоит, и подсказывает специалисту, какое лечение для него будет наиболее эффективным.
Центры арттерапии есть фактически в каждом городе Украины. Большинство психотерапевтов знают об эффективности этой методики и активно используют ее.
Важно выбрать не сам центр, а специалиста, с которым будете работать. Он должен не только хорошо владеть методиками, но и завоевать ваше доверие. Не бойтесь говорить врачу, что тот или иной метод арттерапии вам не подходит. Без этого преодолеть постравматический синдром не получится.