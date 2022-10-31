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Что такое арттерапия и как она применяется при лечении ПТСР

31 октября 2022, 19:59
Ирина Цимбал журналист Факты ICTV
Фарби, арттерапія
Источник: Pixabay

Можно ли лечить искусством? Можно! Причем достаточно успешно. И все психологи и психиатры об этом знают. Что такое арттерапия и как она используется сейчас, фактам ICTV рассказала доктор психологических наук Инна Лукьянец.

– Почему арттерапия эффективна именно для лечения посттравматического синдрома? Потому что наши тревоги и страхи мы можем даже не понимать. Они все на уровне безотчетного страха. А когда мы, например, рисуем, то память их извлекает из глубины сознания и выводит, выпускает наружу, – объясняет специалист.

Что такое арттерапия и каких видов она бывает

Арттерапия – это такое направление в психологии, связанное с искусством или с какой-то художественной деятельностью.

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Это может быть любая деятельность:

  • рисование;
  • лепка;
  • мозаика;
  • аппликации;
  • работа с цветным песком и т.п.

Можно мастерить что-то, если в помощи нуждается мужчина, или слушать вдохновляющие мелодии. Можно делать что угодно, где есть элемент творения.

Почему арттерапия – это действительно эффективный метод

Арттерапию применяют в лечении любого человека, пережившего травму. Это могут быть военные и гражданские, взрослые и дети.

Постепенно мы освобождаем бессознательное от того напряжения, которое повлекло травму. А травму может вызвать что угодно. Например, один человек пострадал от взрывов, но психологически не травмирован. А кто-то имеет травму только из-за звуков воздушной тревоги. Все зависит от того, как психика того или иного человека реагирует на раздражитель.

Эта травма создает напряжение, которое в свою очередь переходит на уровень сознательного и проявляется страхами, тревогами, бессонницей, проблемами с коммуникацией и прочим. И именно арттерапия помогает негативу выйти.

С ее помощью можно:

  1. Улучшить психоэмоциональное состояние.
  2. Преодолеть апатию.
  3. Подавить агрессию.
  4. Избавиться от фобий.
  5. Найти решение той или иной проблемы.
  6. Устранить постравматический синдром.
  7. Успокоить нервы.
  8. Увеличить жизненный тонус.
  9. Раскрыть таланты пациента и т.д.

Вообще специалисты рекомендуют после травматических событий в вашей жизни что-то делать, двигаться, создавать вещи руками, чтобы избавиться от негатива и перевести организм в гармоничное состояние.

Всегда ли арттерапия помогает

— Несмотря на то, что метод арттерапии активно используется специалистами, он достаточно специфичен. Потому что он немного игровой и не все его серьезно воспринимают, — предостерегает Инна Лукьянец.

Но, убеждена психолог, если его правильно подать, он очень эффективен. И помог многим людям выбраться из психологической ямы.

Арттерапия не подходит людям, которые:

  • вообще не умеют и не любят заниматься какими-либо видами творчества;
  • предпочитают только говорить о своих переживаниях.

Но в этих случаях можно прибегнуть к подвиду арттерапии – сочинению сказок. Когда с помощью метафор пациент рассказывает о том, что его беспокоит, и подсказывает специалисту, какое лечение для него будет наиболее эффективным.

Центры арттерапии есть фактически в каждом городе Украины. Большинство психотерапевтов знают об эффективности этой методики и активно используют ее.

Важно выбрать не сам центр, а специалиста, с которым будете работать. Он должен не только хорошо владеть методиками, но и завоевать ваше доверие. Не бойтесь говорить врачу, что тот или иной метод арттерапии вам не подходит. Без этого преодолеть постравматический синдром не получится.

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