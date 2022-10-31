Гештальт-терапия – это одно из направлений психологического воздействия. Слово “гештальт” с немецкого языка дословно переводится как “форма, фигура, вид”. Закрыть гештальт, то есть свое незаконченное дело, стремятся все.

Что такое гештальт-терапия, насколько она эффективна и в каких случаях ее можно применять, эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала гештальт-терапевт Марина Лемак.

Что такое гештальт-терапия

Сейчас смотрят

Гештальт-терапия отличается от других методик. Это одно из направлений психотерапевтической помощи, основанное на принципах гуманизма и равенства людей, уважения границ друг друга.

– Основным методом работы терапевта является диалог, когда клиент и терапевт слышат друг друга. Базируется на понимании человека как целостности, неразрывности личности и ее окружения (поля, как говорят гештальт-терапевты), лучше сказать – взаимовлияния и принципа постоянных изменений, — объясняет терапевт.

Основная задача гештальт-терапевта – восстановление нормального контакта человека, прежде всего с собой, а затем с окружающими. Это новые осознания, которые позволяют лучше понимать собственную природу и делать выборы для улучшения своей жизни, лучшего ощущения себя в мире, научиться быть живым.

Эффект от гештальт-терапии

– Она эффективна. Могу с уверенностью сказать, что в настоящее время существует немало исследований, основанных на статистических методах и осуществляющих сравнительный анализ различных методов психотерапии, – уверяет Марина Лемак.

По словам терапевта, такое исследование проводили швейцарские коллеги, привлекая два университета, и сравнив 13 различных методов. Согласно этим исследованиям, по разным параметрам гештальт-терапия дает одни из лучших результатов.

Гештальт-терапевт работает с людьми с разными психическими состояниями. Применяет как общие техники, так и специфические для этого метода. Умелый специалист использует подходы и техники, которые подойдут в этот момент и именно этому человеку.

— Но не стоит забывать, что есть достаточно сложные состояния, связанные с органическими нарушениями, где собственно одна психотерапия, любая, не в состоянии помочь. Иногда она применяется вместе со специальным лечением специалистами-медиками (психосоматические, психиатрические заболевания). Все зависит от сложности ситуации и возможностей специалистов, – говорит Марина Лемак.

Чем отличается гештальт-терапия от других методов

Во-первых, это терапия равных, терапия диалога. Гештальт-терапевт не является директивной персоной, как по традиции выступают представители психоаналитических методов и бихевиористических направлений терапии.

– Мы двое, я и клиент, вступая в контакт, не знаем, что мы найдем. Есть запрос, но часто в ходе сессии открываются новые миры, к которым клиент раньше не прикасался и даже не подозревал об их существовании, – говорит гештальт-терапевт.

Гештальт-терапия может казаться не столь быстрой, но она ведет к очень устойчивым изменениям к лучшему.

Гештальт-терапия работает с разными проблемами. Это невротические состояния, депрессивные, травматические, психосоматические, темы самоуважения, самореализации и отношений. Во всех этих случаях она эффективна.

Гештальт-терапию основали Фредерик Перлз и Лаура Перлз. Хотя первенство приписывают только Фредерику – все-таки они были вместе в создании этого метода. Перлз занимался психоанализом, поэтому некоторые идеи он перенес и в это течение.

В основе гештальт-подхода лежит восточное знание о целостности личности. А также идеи о взаимосвязанности состояний человека и среды, в которой он живет. О том, что все не статическое, все движется, и сегодня все не так, как было вчера.

Известное всем выражение “закрыть гештальт” простыми словами означает завершить то, что хотел. Фредерик Перлз считал невротическими тех людей, которые останавливают себя в завершении того, что бы они действительно хотели.

— Мы все немного невротики, — улыбается Марина Лемак. — И работа гештальт-терапевта – найти вместе с клиентом остановки в движении к желаемому. Помочь ему осознать этот момент. А дальше – это уже выбор человека, менять что-либо или нет.

Незавершенные гештальты вредны. Они оставляют после себя напряжение в психике и в теле человека. Следовательно, напряжение в жизнетворчестве и с окружающими.