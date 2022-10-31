Гештальт-терапія – це один із напрямків психологічного впливу. Слово “гештальт” із німецької мови дослівно перекладається як “форма, фігура, вид”. Закрити гештальт, тобто свою незакінчену справу, прагнуть усі.

Що таке гештальт-терапія, наскільки вона ефективна і у яких випадках її можна застосовувати, ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла гештальт-терапевт Марина Лемак.

Що таке гештальт-терапія

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Гештальт-терапія відрізняється від інших методик. Це один із напрямків психотерапевтичної допомоги, що базується на принципах гуманізму та рівності людей, поваги до кордонів одне одного.

– Основним методом роботи терапевта є діалог, коли клієнт і терапевт чують одне одного. Базується на розумінні людини як цілісної, нерозривності особистості та її оточення (поля, як кажуть гештальт-терапевти), краще сказати – взаємовпливу, і принципі постійних змін, – пояснює терапевтка.

Основне завдання гештальт-терапевта – відновлення нормального контакту людини насамперед із собою, а потім з оточуючими. Це нові усвідомлення, які дозволяють краще розуміти власну природу та робити вибори для покращення свого життя, кращого відчуття себе у світі, навчитися бути живим.

Ефект від гештальт-терапії

– Вона ефективна. Можу з упевненістю сказати, що нині існує чимало досліджень, які базуються на статистичних методах і здійснюють порівняльний аналіз різних методів психотерапії, – запевняє Марина Лемак.

За словами терапевтки, таке дослідження проводили швейцарські колеги, залучивши два університети, і порівнявши 13 різних методів. Згідно з цими дослідженнями, за різними параметрами гештальт-терапія дає одні з найкращих результатів.

Гештальт-терапевт працює з людьми з різними психічними станами. Застосовує як загальні техніки, так і специфічні для цього методу. Вмілий спеціаліст використає ті підходи і техніки, які підійдуть у цей момент і саме цій людині.

– Але не варто забувати, що є досить складні стани, пов’язані з органічними порушеннями, де, власне, одна психотерапія, будь-яка, не в змозі допомогти. Інколи вона застосовується разом зі спеціальним лікуванням фахівцями-медиками (психосоматичні, психіатричні захворювання). Усе залежить від складності ситуації і можливостей фахівців, – каже Марина Лемак.

Чим відрізняється гештальт-терапія від інших методів

По-перше, це терапія рівних, терапія діалогу. Гештальт-терапевт не є директивною персоною, як за традицією виступають представники психоаналітичних методів та біхевіористичних напрямків терапії.

– Ми двоє, я і клієнт, вступаючи в контакт, не знаємо, що ми знайдемо. Є запит, але часто у ході сесії відкриваються нові світи, до яких клієнт раніше не доторкався, і навіть не підозрював про їх існування, – говорить гештальт-терапевт.

Гештальт-терапія може здаватися не такою швидкою, але вона веде до дуже стійких змін на краще.

Гештальт-терапія працює з різноманітними проблемами. Це невротичні стани, депресивні, травматичні, психосоматичні, теми самоповаги, самореалізації та відносин. У всіх цих випадках вона є ефективною.

Гештальт-терапію заснували Фредерік Перлз і Лаура Перлз. Хоча першість приписують тільки Фредеріку – все-таки вони були разом у створенні цього методу. Перлз займався психоаналізом, тому деякі ідеї він переніс і у цю течію.

В основі гештальт-підходу лежить східне знання про цілісність особистості. А також ідеї про взаємопов’язаність станів людини і середовища, в якому вона живе. Про те, що все не є статичним, усе рухається, і сьогодні все не так, як було вчора.

Відомий усім вислів “закрити гештальт” простими словами означає завершити те, що хотів. Фредерік Перлз вважав невротичними тих людей, які спиняють себе у завершенні того, що би вони насправді хотіли.

– Ми усі трішки невротики, – посміхається Марина Лемак. – І робота гештальт-терапевта – знайти разом із клієнтом зупинки у русі до бажаного. Допомогти йому усвідомити цей момент. А далі – це вже вибір людини, змінювати щось чи ні.

Незавершені гештальти шкідливі. Вони залишають після себе напруження у психіці та в тілі людини. А відтак, напруження у життєтворчості й з оточуючими.