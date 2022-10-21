Психологічна реабілітація ветеранів та членів їхніх сімей: як отримати

Для ветеранів та членів їхніх сімей передбачені послуги з психологічної реабілітації та повернення до звичного життя.

Щоб отримати психологічну реабілітацію потрібно:

направлення сімейного лікаря, терапевта або лікуючого лікаря;

самостійно звернутися до надавача послуг з психологічної реабілітації.

Де дізнатися про надавачів послуг з психологічної реабілітації

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Перелік закладів, які надають безоплатні послуги із психологічної реабілітації ветеранам та їх сім’ям за посиланням: https://cutt.ly/mBZmycW.

Що входить у перелік безоплатних послуг з психологічної реабілітації для ветерана:

проведення первинного психодіагностичного обстеження мультидисциплінарною командою;

визначення психологічної проблеми або психічного розладу, рівня психосоціальної дезадаптації, можливості отримувати допомогу стаціонарно, амбулаторно чи дистанційно;

формування індивідуального плану психологічної реабілітації з використанням міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники);

надання стаціонарної психологічної допомоги, які перебувають на лікуванні у закладі охорони здоров’я, амбулаторно (за бажанням) відповідно до індивідуального плану;

надання психологічної допомоги дистанційно;

психіатричний огляд у разі потреби;

поточний контроль виконання індивідуального плану та його коригування;

психологічна підтримка членів родини, навчання технікам самодопомоги, інформування, роз’яснення про проблеми з психічним здоров’ям та їх вплив, психоедукація та інші науково-обґрунтовані методи психологічної підтримки;

проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці;

застосування методів психологічного впливу та психотерапевтичних інтервенцій;

призначення медикаментозного лікування при потребі, відстеження побічної дії призначеного лікування та його корекція;

формування висновку-прогнозу психологічної реабілітації з інформацією про надані психологічні послуги та подальші рекомендації.

Щодо отримання консультації про психологічну допомогу звертайтеся:

до експертної групи психологічної допомоги Директорату реабілітації та медичного забезпечення Міністерства у справах ветеранів України, телефон для довідок: (063) 230-20-11, з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00;

на безкоштовну гарячу лінію кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Телефонувати на вказану лінію можна цілодобово за номером +3 800-33-20-29 або ж відразу на сайті Фонду зі смартфона – veteranfund.com.ua.

Джерело: НСЗУ