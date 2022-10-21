Психологическая реабилитация ветеранов и членов их семей: как получить

Для ветеранов и членов их семей предусмотрены услуги психологической реабилитации и возвращению к привычной жизни, заявили в НСЗУ.

Чтобы получить психологическую реабилитацию, нужно:

направление семейного врача, терапевта или лечащего врача;

самостоятельно обратиться к поставщику услуг по психологической реабилитации.

Где узнать о поставщиках услуг по психологической реабилитации

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Перечень заведений, предоставляющих бесплатные услуги психологической реабилитации ветеранам и их семьям по ссылке: https://cutt.ly/mBZmycW..

Что входит в список бесплатных услуг по психологической реабилитации для ветерана:

проведение первичного психодиагностического обследования мультидисциплинарной командой;

определение психологической проблемы или психического расстройства, уровня психосоциальной дезадаптации, возможности получать помощь стационарно, амбулаторно или дистанционно;

определение психологической проблемы или психического расстройства, уровня психосоциальной дезадаптации, возможности получать помощь стационарно, амбулаторно или дистанционно; формирование индивидуального плана психологической реабилитации с использованием международных стандартизированных инструментов обследования и оценки (шкалы/тесты/опросники);

предоставление стационарной психологической помощи, которые находятся на лечении в учреждении здравоохранения, амбулаторно (по желанию) в соответствии с индивидуальным планом;

оказание психологической помощи дистанционно;

оказание психологической помощи дистанционно; психиатрический осмотр по необходимости;

текущий контроль выполнения индивидуального плана и его корректировка;

психологическая поддержка членов семьи, обучение техникам самопомощи, информирование, разъяснение о проблемах с психическим здоровьем и их влиянии, психоэдукация и другие научно-обоснованные методы психологической поддержки;

психологическая поддержка членов семьи, обучение техникам самопомощи, информирование, разъяснение о проблемах с психическим здоровьем и их влиянии, психоэдукация и другие научно-обоснованные методы психологической поддержки; проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике;

применение методов психологического воздействия и психотерапевтических интервенций;

назначение медикаментозного лечения при необходимости, отслеживание побочного действия назначенного лечения и его коррекция;

применение методов психологического воздействия и психотерапевтических интервенций; назначение медикаментозного лечения при необходимости, отслеживание побочного действия назначенного лечения и его коррекция; формирование вывода-прогноза психологической реабилитации с информацией о предоставленных психологических услугах и последующих рекомендациях.

За консультацией о психологической помощи обращайтесь:

в экспертную группу психологической помощи Директорату реабилитации и медицинского обеспечения Министерства по делам ветеранов Украины, телефон для справок: ( 063) 230-20-11, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;

понедельника по пятницу на бесплатную горячую линию кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Звонить на указанную линию можно круглосуточно по номеру +3 800-33-20-29 или сразу на сайте Фонда со смартфона – veteranfund.com.ua.

Источник: НСЗУ