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Психология

Психологическая реабилитация ветеранов и членов их семей: как получить

21 октября 2022, 16:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
психолог
Источник: Depositphotos

Для ветеранов и членов их семей предусмотрены услуги психологической реабилитации и возвращению к привычной жизни, заявили в НСЗУ.

Чтобы получить психологическую реабилитацию, нужно:

  • направление семейного врача, терапевта или лечащего врача;
  • самостоятельно обратиться к поставщику услуг по психологической реабилитации.

Где узнать о поставщиках услуг по психологической реабилитации

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Перечень заведений, предоставляющих бесплатные услуги психологической реабилитации ветеранам и их семьям по ссылке: https://cutt.ly/mBZmycW..

Что входит в список бесплатных услуг по психологической реабилитации для ветерана:

  • проведение первичного психодиагностического обследования мультидисциплинарной командой;
    определение психологической проблемы или психического расстройства, уровня психосоциальной дезадаптации, возможности получать помощь стационарно, амбулаторно или дистанционно;
  • формирование индивидуального плана психологической реабилитации с использованием международных стандартизированных инструментов обследования и оценки (шкалы/тесты/опросники);
  • предоставление стационарной психологической помощи, которые находятся на лечении в учреждении здравоохранения, амбулаторно (по желанию) в соответствии с индивидуальным планом;
    оказание психологической помощи дистанционно;
  • психиатрический осмотр по необходимости;
  • текущий контроль выполнения индивидуального плана и его корректировка;
    психологическая поддержка членов семьи, обучение техникам самопомощи, информирование, разъяснение о проблемах с психическим здоровьем и их влиянии, психоэдукация и другие научно-обоснованные методы психологической поддержки;
  • проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике;
    применение методов психологического воздействия и психотерапевтических интервенций;
    назначение медикаментозного лечения при необходимости, отслеживание побочного действия назначенного лечения и его коррекция;
  • формирование вывода-прогноза психологической реабилитации с информацией о предоставленных психологических услугах и последующих рекомендациях.
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За консультацией о психологической помощи обращайтесь:

  • в экспертную группу психологической помощи Директорату реабилитации и медицинского обеспечения Министерства по делам ветеранов Украины, телефон для справок: (063) 230-20-11, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;
  • на бесплатную горячую линию кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Звонить на указанную линию можно круглосуточно по номеру +3 800-33-20-29 или сразу на сайте Фонда со смартфона – veteranfund.com.ua.

Источник: НСЗУ

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