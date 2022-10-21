Психологическая реабилитация ветеранов и членов их семей: как получить

Для ветеранов и членов их семей предусмотрены услуги психологической реабилитации и возвращению к привычной жизни, заявили в НСЗУ.
Чтобы получить психологическую реабилитацию, нужно:
- направление семейного врача, терапевта или лечащего врача;
- самостоятельно обратиться к поставщику услуг по психологической реабилитации.
Где узнать о поставщиках услуг по психологической реабилитации
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Перечень заведений, предоставляющих бесплатные услуги психологической реабилитации ветеранам и их семьям по ссылке: https://cutt.ly/mBZmycW..
Что входит в список бесплатных услуг по психологической реабилитации для ветерана:
- проведение первичного психодиагностического обследования мультидисциплинарной командой;
определение психологической проблемы или психического расстройства, уровня психосоциальной дезадаптации, возможности получать помощь стационарно, амбулаторно или дистанционно;
- формирование индивидуального плана психологической реабилитации с использованием международных стандартизированных инструментов обследования и оценки (шкалы/тесты/опросники);
- предоставление стационарной психологической помощи, которые находятся на лечении в учреждении здравоохранения, амбулаторно (по желанию) в соответствии с индивидуальным планом;
оказание психологической помощи дистанционно;
- психиатрический осмотр по необходимости;
- текущий контроль выполнения индивидуального плана и его корректировка;
психологическая поддержка членов семьи, обучение техникам самопомощи, информирование, разъяснение о проблемах с психическим здоровьем и их влиянии, психоэдукация и другие научно-обоснованные методы психологической поддержки;
- проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике;
применение методов психологического воздействия и психотерапевтических интервенций;
назначение медикаментозного лечения при необходимости, отслеживание побочного действия назначенного лечения и его коррекция;
- формирование вывода-прогноза психологической реабилитации с информацией о предоставленных психологических услугах и последующих рекомендациях.
За консультацией о психологической помощи обращайтесь:
- в экспертную группу психологической помощи Директорату реабилитации и медицинского обеспечения Министерства по делам ветеранов Украины, телефон для справок: (063) 230-20-11, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;
- на бесплатную горячую линию кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Звонить на указанную линию можно круглосуточно по номеру +3 800-33-20-29 или сразу на сайте Фонда со смартфона – veteranfund.com.ua.
Источник: НСЗУ