Чи можна лікувати мистецтвом? Можна! Причому – досить успішно. І всі психологи та психіатри про це знають. Що таке арттерапія і як вона застосовується зараз, фактам ICTV розповіла доктор психологічних наук Інна Лук’янець.

– Чому арттерапія ефективна саме для лікування посттравматичного синдрому? Тому що наші тривоги, страхи ми можемо навіть не розуміти. Вони всі на рівні несвідомого страху. А коли ми, наприклад, малюємо, то пам’ять їх дістає з глибини свідомості і виводить, випускає назовні, – пояснює фахівчиня.

Що таке арттерапія і яких видів вона буває

Арттерапія – це такий напрям у психології, пов’язаний, можна сказати, з мистецтвом або з якоюсь художньою діяльністю.

Зараз дивляться

Це може бути будь-яка діяльність:

малювання;

ліплення;

мозаїка;

аплікації;

робота з кольоровим піском тощо.

Можна майструвати щось, якщо допомоги потребує чоловік, або слухати мелодії, які надихають. Можна робити будь-що, де є елемент творення.

Чому арттерапія – це дійсно ефективний метод

Арттерапію застосовують у лікуванні будь-якої людини, що пережила травму. Це можуть бути військові і цивільні, дорослі і діти.

Поступово ми звільняємо несвідоме від тої напруги, яку спричинила травма. А травму може спричинити будь-що. Наприклад, одна людина постраждала від вибухів, але психологічно не травмована. А хтось має травму лише через звуки повітряної тривоги. Все залежить від того, як психіка тієї чи іншої людини реагує на подразник.

Ця травма створює напругу, яка своєю чергою переходить на рівень свідомого і проявляється страхами, тривогами, безсонням, проблемами з комунікацією та іншим. І саме арттерапія допомагає негативу вийти.

За її допомогою можна:

Поліпшити психоемоційний стан. Подолати апатію. Притлумити агресію. Позбутися фобій. Знайти вирішення тієї чи іншої проблеми. Усунути посттравматичний синдром. Заспокоїти нерви. Підвищити життєвий тонус. Розкрити таланти пацієнта тощо.

Взагалі фахівці рекомендують після травматичних подій у вашому житті щось робити, рухатися, створювати речі руками, щоб позбутися негативу і перевести організм у гармонійний стан.

Чи завжди арттерапія допомагає

– Попри те, що метод арттерапії активно використовується фахівцями, він досить специфічний. Тому що він – трохи ігровий, і не всі його серйозно сприймають, – застерігає Інна Лук’янець.

Але, переконана психологиня, якщо його правильно подати, він надзвичайно ефективний. І вже допоміг багатьом людям вибратися із психологічної ями.

Арттерапія не підходить людям, які:

взагалі не вміють і не люблять займатися будь-якими видами творчості;

воліють лише говорити про свої переживання.

Та в цих випадках можна вдатися до підвиду арттерапії – складання казок. Коли за допомогою метафор пацієнт розповідає про те, що його турбує, і підказує фахівцю, яке ж лікування для нього буде найбільш ефективним.

Центри арттерапії є фактично в кожному місті України. Більшість психотерапевтів знають про ефективність цієї методики і активно використовують її.

Важливо обрати не сам центр, а фахівця, з яким будете працювати. Він має не тільки добре володіти методиками, а й завоювати вашу довіру. Не бійтеся говорити лікарю, що той чи інший метод арттерапії вам не підходить. Без цього подолати посттравматичний синдром не вдасться.