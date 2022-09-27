Все родители заботятся о том, чтобы их дети меньше болели. Обучение в школе – это нелегкий труд и стресс, негативно влияющие на здоровье. Предотвратить это можно с помощью регулярных медосмотров.
Каких врачей пройти и какие анализы сдать ученикам разных классов, Фактам ICTV рассказала терапевт Анастасия Коваль.
– Когда мы говорим о профосмотре, то это не так работает, что вот я врач, а значит, единолично решаю, как ребенку обследоваться. Это все регламентировано нашим Министерством здравоохранения, – отмечает специалист.
Несмотря на военное время, не стоит игнорировать профилактические медосмотры для учащихся. Особенно это касается первоклашек. Да и для школьников старших классов анализ состояния их здоровья специалистами лишним не будет.
Особенности медосмотра для школьников
Все врачи Украины руководствуются приказом Минздрава N686 от 16 08.2010 для определения специалистов и обследования учащихся общеобразовательных учебных заведений.
Так вот, список обследования сформирован в соответствии с возрастом ученика, а не его класса в школе.
Согласно приказу, все школьники проходят обязательный профилактический осмотр раз в год. Некоторые дети нуждаются в более частых осмотрах, но обсуждается это индивидуально в зависимости от имеющихся у них заболеваний.
После прохождения необходимых специалистов семейный врач или педиатр должен выдать ребенку справку формы N086-1/0.
В этой справке врач обязательно должен указать:
- сведения о ребенке (его ФИО, адрес, возраст, пол, контакты родителей);
- информацию о школе и классе;
- дату проведения осмотров;
- медицинское заключение: группу для уроков физической культуры и подытожить диагнозы всех пройденных ребенком врачей и обследований.
Медосмотр для ребенка перед первым классом
Медосмотр для будущих первоклашек обязателен, ведь учителя, которые будут отвечать за вашего ребенка в школе, должны знать, не помешает ли его состояние здоровья выдерживать нагрузку.
Первоклашки – это обычно дети 6 лет. Их обязательно должен осмотреть:
- хирург;
- ортопед-травматолог;
- офтальмолог;
- стоматолог.
– Конечно, все врачи должны быть детскими. Осмотр других специалистов – по необходимости, в зависимости от имеющихся диагнозов и жалоб у маленького пациента, – напоминает Анастасия Коваль.
Из обследований детям обязательно сделать общий анализ крови и анализ крови на гемоглобин.
Также родителям следует помнить, что в 6 лет ребенка нужно привить от:
- кори, краснухи, паротита (второй дозой);
- столбняка, полиомиелита, дифтерии (пятой дозой).
Каких врачей следует посетить учащимся 5 и 7/9 классов?
Дети, которые учатся в школе, должны осматриваться специалистами раз в год, но необязательно перед началом учебного года. Родители могут записать детей на осмотр в любое удобное для них время.
— Проверка остроты зрения, слуха и осанки должна проводиться ежегодно младшим специалистом (т. е. медсестрой), — объясняет врач.
Нет приказа с перечнем специалистов, которых обязательно должны проходить школьники 5, 7, 9 и других классов. Все индивидуально и в зависимости от имеющихся у ребенка симптомов.
И все же есть перечень специалистов, к которым родителям следует отвести своих детей для профосмотра:
- педиатр;
- стоматолог;
- хирург;
- эндокринолог;
- гинеколог (для девочек).
Если говорим о подростках, то не лишним будут консультации у детского психолога. Это позволит легче пройти непростую фазу переходного возраста, избежать депрессий и других психических проблем у школьников.
Из обследований необходимо сделать флюорографию и анализ крови.
Ребенок, имеющий хроническое заболевание, должен осматриваться профильным специалистом ежегодно.