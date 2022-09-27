Усі турботливі батьки дбають про те, щоб їхні діти менше хворіли. Навчання в школі – це нелегка праця і стрес, які негативно впливають на здоров’я. Запобігти цьому можна за допомогою регулярних медоглядів.

Яких лікарів пройти і які аналізи здати учням різних класів, Фактам ICTV розповіла терапевтка Анастасія Коваль.

– Коли ми говоримо про профогляд, то це не так працює, що ось я лікар, а отже, одноосібно вирішую, як дитині обстежуватись. Це все регламентовано нашим Міністерством охорони здоров’я, – зазначає фахівчиня.

Попри воєнний, час не варто ігнорувати профілактичні медогляди для учнів. Особливо це стосується першачків. Та й для школяриків старших класів аналіз стану їхнього здоров’я фахівцями зайвим не буде.

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Особливості медогляду для школярів

Всі лікарі України послуговуються наказом МОЗ України N686 від 16 08.2010 для визначення спеціалістів та обстеження учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Так ось, перелік обстеження сформований відповідно до віку учня, а не його класу в школі.

Згідно з наказом, всі школярі проходять обов’язковий профілактичний огляд раз на рік. Деякі діти потребують частіших оглядів, але обговорюється це індивідуально залежно від наявних у них захворювань.

Після проходження всіх необхідних спеціалістів сімейний лікар чи педіатр має видати дитині довідку форми N086-1/0.

У цій довідці лікар обов’язково має вказати:

відомості про дитину (її ПІБ, адресу, вік, стать, контакти батьків);

інформацію про школу і клас;

дату проведення оглядів;

медичний висновок: групу для уроків фізичної культури та підсумувати діагнози всіх пройдених дитиною лікарів та обстежень.

Медогляд для дитини перед першим класом

Медогляд для майбутніх першачків обов’язковий, адже вчителі, які відповідатимуть за вашу дитину у школі, повинні знати, чи не завадить стан її здоров’я витримувати навантаження.

Першачки – це зазвичай дітлахи 6 років. Їх обов’язково має оглянути:

хірург;

ортопед-травматолог;

офтальмолог;

стоматолог.

– Звичайно, всі лікарі повинні бути дитячими. Огляд інших фахівців – за потребою, залежно від наявних діагнозів і скарг у маленького пацієнта, – нагадує Анастасія Коваль.

З обстеження дітлахам обов’язково зробити загальний аналіз крові та аналіз крові на гемоглобін.

Також батькам варто пам’ятати, що у 6 років дитині варто зробити щеплення від:

кору, краснухи, паротиту (другою дозою);

правця, поліомієліту, дифтерії (п’ятою дозою).

Яких лікарів варто відвідати учням 5 і 7/9 класів?

Діти, які вже навчаються в школі, повинні оглядатися фахівцями раз на рік, але необов’язково перед початком навчального року. Батьки можуть записати дітей на огляд у будь-який зручний для них час.

– Перевірка гостроти зору, слуху і постави має проводитись щорічно молодшим спеціалістом з медичною освітою (тобто медсестрою), – пояснює лікарка.

Не існує наказу з переліком фахівців, яких обов’язково повинні проходити школярі 5, 7, 9 та інших класів. Все індивідуально і залежно від наявних у дитини симптомів.

Та все ж є перелік фахівців, до яких батькам варто відвести своїх дітлахів для профогляду:

педіатр;

стоматолог;

хірург;

ендокринолог;

гінеколог (для дівчаток).

Якщо говоримо про підлітків, то не зайвим будуть консультації у дитячого психолога. Це дозволить легше пройти непросту фазу перехідного віку, уникнути депресій та інших психічних проблем у школярів.

З обстеження необхідно пройти флюорографію та аналіз крові.

Дитина, яка має хронічне захворювання, повинна оглядатися профільним спеціалістом щорічно.