Пам’ятаєте взимку нам казали: зберіть тривожну валізу. Хтось дуже ретельно це зробив, а дехто махнув рукою. От і мав потім халепу: не знав куди йти, що робити, що хапати. Наразі у нас є час і можливість проаналізувати свої помилки і головне, навчити дітей не нехтувати правилами безпеки.

Дітей потрібно завжди готувати до надзвичайних ситуацій, вважає психолог Світлана Ройз, як це роблять, наприклад, в Ізраїлі.

Розпочати потрібно з розмови. Вся сім’я збирається і батьки спокійним голосом розповідають про ситуацію, спостерігаючи за реакцією дітей.

Зараз дивляться

Потрібно розказати, що ми вже пережили важкий період, але не були ані готові, ані треновані, і витратили багато часу і сил, не знаючи як діяти. А тепер всім потрібно навчитися.

Головне, дати дитині зрозуміти, що дорослі сильні і впораються.

Потрібно також повторити головне: телефони екстрених служб, батьків, ознаки небезпеки (при пожежі, землетрусі, повені тощо) можна у формі гри, вікторини, загадок.

Згадайте, що робити під час сирени. Що брати у бомбосховище, куди йти.

Привчаємо до сирени. Нагадайте, що коли виникає небезпека (пожежа, злодій лізе у квартиру під сигналізацією) звучить гучний та часто неприємний звук. Пограйтеся в сигнали, покричіть. А потім розкажіть, що сирена сповіщає про небезпеку з неба.

Нехай діти самі складуть свою тривожну валізку. Дорослий може підказувати, що іще потрібно.

Пройдіть з дітьми безпечними місцями і поясніть, де можна перебувати, а де не бажано або категорично не можна.

Всі ці дії мають закріплюватися. Коли все зроблено і підготовлено оголошуємо, що всі супергерої у безпеці.

Кожна розмова має закінчуватися дією і реагуванням. Тільки так ми навчимо дітей правильно діяти при небезпеці.

Джерело: Світлана Ройз