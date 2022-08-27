Помните зимой нам говорили: соберите тревожный чемодан. Кто очень тщательно это сделал, а некоторые махнули рукой. Вот и имел потом неприятность: не знал куда идти, что делать, что хватать. Пока у нас есть время и возможность проанализировать свои ошибки и главное, научить детей не пренебрегать правилами безопасности.

Детей нужно всегда готовить к чрезвычайным ситуациям, считает психолог Светлана Ройз, как это делают, например, в Израиле.

Начать нужно с разговора. Вся семья собирается и родители спокойным голосом рассказывают о ситуации, наблюдая за реакцией детей.

Сейчас смотрят

Нужно рассказать, что мы уже пережили тяжелый период, но не были ни готовы, ни тренированы, и потратили много времени и сил, не зная, как действовать. А теперь всем нужно научиться.

Главное, дать ребенку понять, что взрослые сильны и справятся.

Следует также повторить главное: телефоны экстренных служб, родителей, признаки опасности (при пожаре, землетрясении, наводнении и т.п.) можно в форме игры, викторины, загадок.

Вспомните, что делать во время сирены. Что брать в бомбоубежище, куда идти?

Приучаем к сирене. Напомните, что, когда возникает опасность (пожар, вор лезет в квартиру под сигнализацией) звучит громкий и часто неприятный звук. Поиграйте в сигналы, покричите. А потом расскажите, что сирена извещает об опасности с неба.

Пусть дети сами соберут свой тревожный чемоданчик. Взрослый может подсказывать, что еще нужно.

Пройдите с детьми по безопасным местам и объясните, где можно находиться, где не желательно или категорически нельзя.

Все эти действия должны быть закреплены. Когда все сделано и подготовлено, объявляем, что все супергерои в безопасности.

Каждый разговор должен оканчиваться действием и реагированием. Только так мы научим детей правильно действовать при опасности.

Источник: Светлана Ройз