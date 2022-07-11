Медики Областной детской клинической больницы Охматдет за минувшую неделю зарегистрировали сразу четыре случая, когда дети проглатывали копейки. Все удалось достать эндоскопическим методом, без травмирующего вмешательства.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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В связи с этим медики еще раз напоминают родителям о необходимости внимательнее присматривать за своими малышами, за их игрой с копейками, батарейками, мелкими деталями типа Лего и тому подобным.

В отношении более старших детей речь идет о колпачках от ручек, палочках от Чупа-чупсов и наконечниках от спреев для горла, которые станут актуальными с приходом осени.

Первая помощь

Если ребенок проглотил острый предмет, магниты или кнопкообразную батарейку, следует немедленно обратиться за медицинской помощью в детский стационар, несмотря есть ли жалобы у ребенка, или нет.

Чем быстрее вы доедете до больницы, тем больше шансов удаления постороннего предмета эндоскопически и тем меньше шансов на развитие осложнений.

Если ребенок проглотил монету или тупой посторонний предмет и у него наблюдаются такие симптомы, как боль за грудиной, слюнотечение, затрудненное глотание или дыхание, следует немедленно отправляться к врачу.

Если ребенок чувствует себя хорошо, не имеет жалоб, то можно обратиться на консультацию к врачу планово в рабочее время. В день обращения к врачу ребенка не кормить и не поить.

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь руками найти посторонний предмет в ротовой полости или протолкнуть его. Не вызывайте рвоту.

Источник: Охматдет Львов