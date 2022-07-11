Медики Обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит за минулий тиждень зареєстрували відразу чотири випадки, коли діти ковтали копійки. Все вдалося дістати ендоскопічним методом, без травмуючого втручання.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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У зв’язку з цим медики ще раз нагадують батькам про необхідність уважніше доглядати за своїми малюками, за їхньою грою з копійками, батарейками, дрібними деталями типу Лего і подібним.

Щодо більш старших дітей йдеться про ковпачки від ручок, палички від чупа-чупсів і наконечники від спреїв для горла, які стануть актуальними з приходом осені.

Перша допомога

Якщо дитина проковтнула гострий предмет, магніти або кнопкоподібну батарейку, слід негайно звернутися по медичну допомогу в дитячий стаціонар, незважаючи, чи є скарги у дитини, чи ні.

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Чим швидше ви доїдете до лікарні, тим більше шансів видалення стороннього предмета ендоскопічно і тим менше шансів на розвиток ускладнень.

Якщо дитина проковтнула монету або тупий сторонній предмет і у неї спостерігаються такі симптоми, як біль за грудиною, слинотеча, утруднене ковтання або дихання, слід негайно вирушати до лікаря.

Якщо дитина відчуває себе добре, не має скарг, то можна звернутися на консультацію до лікаря планово в робочий час. У день звернення до лікаря дитину не годувати і не поїти.

Увага! В жодному разі не намагайтеся руками знайти сторонній предмет в ротовій порожнині або проштовхнути його. Не викликайте блювання.

Джерело: Охматдит Львів