В Украине активно начался учебный год. А это значит, что детям снова придется складывать в рюкзак все необходимые для уроков книжки и носить их из дома в школу и наоборот, ведь им выдают один комплект учебников.

В социальных сетях родители уже предлагают пути решения этой проблемы, ведь вес детских рюкзаков часто превышает норму. Так, они предлагают заменить книги планшетом, где будет загружена вся необходимая информация.

Также предлагают сделать два комплекта книг, чтобы один был в школе, а другой — дома.

— Но государство этим не обеспечит. Итак, второй комплект должны купить родители за свой счет. Также вопрос, где в школе оставлять первый комплект, остается открытым, — говорят родители.

Есть вариант пользоваться сумками на колесах вместо того, чтобы носить рюкзаки на спине. Но когда один урок на первом этаже, второй — на третьем, а потом снова на первом, то для ребенка все равно тяжело будет носить сумку.

В Министерстве образования и науки Украины ответили на запрос Фактов ICTV о том, можно ли все же заменить книги планшетами или смартфонами.

Государство гарантирует академическую, организационную, финансовую и кадровую автономию учебных заведений.

— В соответствии с частью четвертой ст. 38 Закона Украины О полном общем среднем образовании, организация образовательного процесса и деятельность учреждения общего среднего образования относятся к полномочиям его руководителя, — отметили в МОН.

Это означает, что руководитель образовательного учреждения может решать самостоятельно, стоит ли детям использовать технические средства вместо книг.

В министерстве предупредили, что во время занятий нужно чередовать виды учебной деятельности. Непрерывно использовать планшет или другое техническое средство можно:

для учеников первого класса — не более 10 мин;

для учащихся 2-4 классов — не более 15 мин;

для учащихся 5-7 классов — не более 20 мин;

для учащихся 8-9 классов-20-25 мин;

для 10-11 (12) классов в течение 1-го часа занятий до 30 минут, в течение 2-го часеа занятий – 20 мин.

А во время сдвоенных учебных занятий для учащихся 10-11(12) классов – не более 25-30 мин на первом учебном занятии и не более 15-20 минут на втором учебном занятии.

Также в МОН рекомендуют после занятий с техникой делать упражнения по двигательной активности и упражнения гимнастки для глаз.

Кроме того, в ответе на запрос они указали, каким должен быть общий вес учебников из расчета на один учебный день в комплекте со школьными принадлежностями, без веса портфеля. Согласно допустимым гигиеническим нормам, он не должна превышать следующие показатели (на расстояние до 3 км):

1-2 классы – 1,5-2,0 кг;

3-4 класса-2,0-2,3 кг;

5-6 классы – 2,3-3,0 кг;

7-8 классы – 3,0-3,5 кг;

9-11 (12) классы – 3,5-4,5 кг.

В то же время вес каждого учебника не должен превышать:

для 1-2 классов — 300 г;

3-4 классов — 350 г;

5-6 классов — 450 г;

7-10 классов — 500 г;

11-12 классов — 600 г.

Эти ограничения не распространяются на учебную литературу, предназначенную для домашнего чтения.