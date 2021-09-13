Как мотивировать школьника хорошо учиться? Что делать, если он хронически отлынивает от выполнения домашних заданий, а необходимость идти в школу вызывает у него сплошной стресс и негатив? На эти и другие актуальные школьные вопросы Факты ICTV попросили ответить кандидата психологических наук, психолога высшей категории Ирину Шевченко.

— С точки зрения психологии, мотивация при выполнении той или иной задачи, в том числе и повышения школьной успеваемости, в разы важнее интеллектуальных способностей, — уверяет Ирина Шевченко.

Просто он еще не готов

По словам психолога, частая причина неуспеваемости заключается в элементарной психологической неготовности ребенка к школе. Хотя родителям кажется, что их дитя вполне развито и любознательно. Но одно дело вместе читать интересные книжки дома на диване и совсем другое – школьный распорядок, которые вполне может отбить охоту у первоклашки ему подчинятся.

Вот почему перед тем, как оформлять ребенка в школу, следует обязательно пройти консультацию с детским психологом.

Не такой как все

Среди достаточно распространенных причин отторжения школы могут быть конфликтные ситуации как со сверстниками, так и с учителями. Родителям следует очень внимательно присмотреться, с каким настроением ребенок приходит домой после уроков. Если в подавленном и хмуром, нужно постараться мягко расспросить, что с ним не так. И далее действовать сообразно полученной информации.

Бывают случаи, когда ребенку все же стоит перейти на домашний формат обучения. Если, к примеру, в силу своих физических особенностей он выделяется из общей массы и по этой причине подвергается систематическому булингу.

Драмкружок, кружок по фото

Порой в неуспеваемости ребенка повинны сами родители, которые стремятся загрузить под завязку все его свободное время. Записывают в кружки, студии, секции, оправдывая это тем, что, во-первых, дитя не будет маяться дурью после уроков, а, во-вторых, начнет всесторонне развиваться. Но в итоге страдает учеба, нарастают конфликты с родителями, ребенок входит в полосу сплошного стресса, окончательно теряет веру в свои силы и способности, а вместе с ней и желание учиться.

Ушами или глазами

Родителям крайне важно понять, в каком формате ребенку легче усвоить материал: самому почитать учебник или запоминать прочитанное с голоса. Некоторым детям вполне хватает объяснений учителя на уроке, чтоб потом дома повторить все услышанное вслух.

Школа не в состоянии учесть все индивидуальные особенности учеников, поэтому школьная программа ориентирована на некоего среднестатистического ученика, под шаблон которого ваш ребенок может не попасть. И только родители в состоянии понять его особенности и предпочтения.

Не следует ждать, пока количество школьных проблем ребенка перейдет в стадию категорического невосприятия школы и всего что с ней связано.

Когда я был маленький

Почаще делитесь с ребенком своими школьными воспоминаниями. Дайте ему понять, что вам тоже было нелегко, но при желании всегда можно найти выход из ситуации и негативную сторону сделать позитивной, привлекательной. Делитесь с сыном и дочкой своим школьным опытом, дайте ему понять, что он никогда не останется один на один со своими страхами и переживаниями.

Вижу цель

Очень здорово работает мотивация, основанная на выборе будущей профессии. Хочешь быть балериной? А знаешь, как важно для балерин знать законы физики? Хочешь в космонавты? А как ты думаешь, будут у тебя шансы, если ты не знаешь таблицы умножения? И совсем не важно, что со временем профессиональные предпочтения могут поменяться. В нашем случае важно начать двигаться к цели – здесь и сейчас.

Не кнутом, но пряником

Помните, что с помощью пряника можно добиться гораздо большего, чем при помощи кнута. Наказания, отключение интернета и запрет на телевизор дадут противоположный эффект тому, которого вы хотите добиться. Особенно в отношении учеников начальной школы.

Вознаграждайте ребенка за каждый успех. Пусть он почувствует вкус победы и ощутит результат от затраченных усилий. Это не только вдохновит, но и придаст уверенности в себе, в своих силах.

Для родителей главное понять, что практически у всех детей самой природой заложена мотивация к саморазвитию и самореализации, к учебе и обучаемости. Задача мам и пап – помочь ребенку найти свой путь к вершинам знаний. И чем раньше это произойдет, тем ощутимее будут результаты в дальнейшем.