Як мотивувати школяра добре вчитися? Що робити, якщо він хронічно ухиляється від виконання домашніх завдань, а необхідність йти в школу викликає у нього суцільний стрес і негатив? На ці та інші актуальні шкільні питання Факти ICTV попросили відповісти кандидата психологічних наук, психолога вищої категорії Ірину Шевченко.

– З точки зору психології, мотивація при виконанні того чи іншого завдання, в тому числі і підвищення шкільної успішності, в рази важливіше інтелектуальних здібностей, – запевняє Ірина Шевченко.

Просто він ще не готовий

За словами психолога, часта причина неуспішності полягає в елементарній психологічній неготовності дитини до школи. Хоча батькам здається, що їх дитя цілком розвинене і допитливе. Але одна справа разом читати цікаві книжки вдома на дивані і зовсім інша – шкільний розпорядок, який цілком може відбити у першокласника бажання йому підкоряться.

Ось чому перед тим, як оформляти дитину в школу, слід обов’язково пройти консультацію з дитячим психологом.

Не такий як всі

Серед досить поширених причин відторгнення школи можуть бути конфліктні ситуації як з однолітками, так і з вчителями. Батькам слід дуже уважно придивитися, з яким настроєм дитина приходить додому після уроків. Якщо в пригніченому і похмурому, потрібно постаратися м’яко розпитати, що з ним не так. І далі діяти згідно отриманої інформації.

Бувають випадки, коли дитині все ж варто перейти на домашній формат навчання. Якщо, наприклад, в силу своїх фізичних особливостей він виділяється із загальної маси і з цієї причини піддається систематичному булінгу.

Драмгурток, гурток по фото

Часом в неуспішності дитини винні самі батьки, які прагнуть завантажити під зав’язку все його вільний час. Записують в гуртки, студії, секції, виправдовуючи це тим, що, по-перше, дитя не буде маятися дурницями після уроків, а, по-друге, почне всебічно розвиватися. Але в підсумку страждає навчання, наростають конфлікти з батьками, дитина входить в смугу суцільного стресу, остаточно втрачає віру в свої сили і здібності, а разом з нею і бажання вчитися.

Вухами або очима

Батькам вкрай важливо зрозуміти, в якому форматі дитині легше засвоїти матеріал: самому почитати підручник або запам’ятовувати прочитане з голосу. Деяким дітям цілком вистачає пояснень вчителя на уроці, щоб потім вдома повторити все почуте вголос.

Школа не в змозі врахувати всі індивідуальні особливості учнів, тому шкільна програма орієнтована на середньостатистичного учня, під шаблон якого ваша дитина може не підпасти. І тільки батьки в змозі зрозуміти його особливості і переваги.

Не слід чекати, поки кількість шкільних проблем дитини перейде в стадію категоричного несприйняття школи і всього, що з нею пов’язано.

Коли я був маленький

Частіше діліться з дитиною своїми шкільними спогадами. Дайте йому зрозуміти, що вам теж було нелегко, але при бажанні завжди можна знайти вихід із ситуації і негативну сторону зробити позитивною, привабливою. Діліться з сином і донькою своїм шкільним досвідом, дайте їм зрозуміти, що вони ніколи не залишаться один на один зі своїми страхами і переживаннями.

Бачу мету

Дуже здорово працює мотивація, заснована на виборі майбутньої професії. Хочеш бути балериною? А знаєш, як важливо для балерин знати закони фізики? Хочеш в космонавти? А як ти думаєш, будуть у тебе шанси, якщо ти не знаєш таблиці множення? І зовсім не важливо, що з часом професійні переваги можуть помінятися. У нашому випадку головне почати рухатися до мети – тут і зараз.

Не батогом, але пряником

Пам’ятайте, що за допомогою пряника можна домогтися набагато більшого, ніж за допомогою батога. Покарання, відключення інтернету і заборона на телевізор дадуть протилежний ефект від того, якого ви хочете домогтися. Особливо щодо учнів початкової школи.

Винагороджуйте дитину за кожен успіх. Нехай вона відчує смак перемоги і результат від витрачених зусиль. Це не тільки надихне, але і додасть впевненості в собі, в своїх силах.

Для батьків головне зрозуміти, що практично у всіх дітей самою природою закладена мотивація до саморозвитку і самореалізації, до навчання і здатності до навчання. Завдання мам і тат – допомогти дитині знайти свій шлях до вершин знань. І чим раніше це відбудеться, тим відчутнішими будуть результати в подальшому.