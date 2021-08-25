Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, что вирусные частицы SARS-CoV-2 способны заражать других, распространяясь на достаточно большие расстояния, а не только при кашле и чихании или через поверхностное загрязнение, как это считалось в начале пандемии. Поэтому предлагается новый метод вентиляции.

Речь идет о биоаэрозолях, которые представляют собой капли или частицы размером менее пяти микрометров. Именно эта микроскопичность и делает их проблемными с точки зрения риска заражения, поскольку они могут оставаться в воздухе в течение длительного времени и перемещаться с воздушными потоками.

В этом аспекте более крупные частицы вызывают меньшее беспокойство, поскольку они имеют тенденцию опускаться на землю и оставаться там.

Ученые изучили это явление, применив его к классным комнатам, чтобы увидеть, изменит ли присутствие в них учеников и учителей риск заражения Covid-19.

На уровне дыхания

Чтобы попытаться понять риск передачи Covid-19 в школах, исследователи смоделировали два разных типа вентиляции в классе: потолочные диффузоры и открытые окна. Они использовали вычислительную гидродинамику, чтобы исследовать эффекты обеих систем.

Исследование показало, что частицы, вылетающие изо рта при кашле и сильном выдохе, не поднимаются вверх, но остаются на длительный период времени на уровне дыхания или ниже, создавая тем самым инфекционную среду.

Ранее предполагалось, что концентрация аэрозолей в определенный момент одинакова по всей комнате. Однако исследование показало, что это было слишком консервативной оценкой, поскольку плотность аэрозольных частиц рядом с людьми в комнате может быть в 2,5 раза больше, чем предполагали эксперты.

Вентиляция – наше все

На самом деле огромное влияние на распределение аэрозолей в помещении имеет тип вентиляции в помещении.

— Команда ученых проверила различные сценарии вентиляции в классных комнатах и ​​определила несколько потенциально опасных ситуаций, — отметил профессор строительных технологий и машиностроения Леон Гликсман.

Хотя проветривание помещения посредством открытия окна является естественным побуждением и основным методом вентиляции во многих классах, исследование обнаружило предостережение.

Если окна находятся на том же уровне, что и парты учеников, холодный воздух, поступающий в комнату, способствует горизонтальному распространению частиц и капель. То есть аэрозоль от инфицированного ученика, сидящего у открытого окна, может быть передан сидящим дальше за ним.

Экспозиция уменьшается, если воздушный поток из окна направляется к полу с помощью простого дефлектора или вентилятора.

Другой опасный сценарий — ученик с Covid-19, сидящий рядом с закрытыми окнами. Выяснилось, что аэрозоли от человека с инфекцией, сидящего у окна, сначала поднимаются, но затем захватываются холодным воздухом, текущим вниз, и снова возвращаются в опасную зону — на уровень дыхания.

Команда предложила бороться с этим, размещая переносной обогреватель под поверхностью окна.

По мнению ученых, многим школам необходимо серьезно изучить свои системы вентиляции и принять соответствующие меры для предотвращения передачи инфекции.

Нужна достаточная вентиляция во всех классах, чтобы контролировать распространение Covid-штамма Дельта. До настоящего времени достоверно известно, что передача аэрозолей является доминирующим способом передачи инфекции как в непосредственной близости, так и в воздухе общего помещения, настаивают исследователи.

Главный приоритет – маски для лица

Многие эксперты выразили недовольство тем, что маски в школах стали необязательными.

— Следует не только поощрять использование масок, но они должны быть обязательными в каждой школе, — убежден профессор химии и член CIRES в Университете Колорадо Хосе-Луис Хименес.

Он подчеркнул, что при выборе маски для лица важно убедиться, что она качественная, с эффективной фильтрацией и хорошо прилегает к лицу.

Источник: MedicalNewsToday