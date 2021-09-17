В Україні активно розпочався навчальний рік. А це означає, що дітям знову доведеться складати у рюкзак усі необхідні для уроків книжки та носити їх з дому до школи і навпаки, адже їм видають один комплект підручників.

У соціальних мережах батьки вже пропонують шляхи вирішення цієї проблеми, адже вага дитячих рюкзаків часто перевищує норму. Так, вони пропонують замінити книжки планшетом, де буде завантажена уся необхідна інформація.

Також пропонують зробити два комплекти книг, щоб один був у школі, а інший – вдома.

– Але держава цим не забезпечить. Отже, другий комплект мають купити батьки власним коштом. Також питання, де в школі лишати перший комплект, залишається відкритим, – кажуть батьки.

Є варіант користуватися сумками на колесах замість того, щоб носити рюкзаки на спині. Але коли один урок на першому поверсі, другий – на третьому, а потім знову на першому, то для дитини однаково важко буде носити сумку.

У Міністерстві освіти та науки України відповіли на запит Фактів ICTV про те, чи можна все ж замінити книжки планшетами чи смартфонами.

Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти.

– Згідно з частиною четвертою ст. 38 Закону України Про повну загальну середню освіту, організація освітнього процесу та діяльність закладу загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника, – зазначили у МОН.

Це означає, що керівник освітнього закладу може вирішувати самостійно, чи варто дітям використовувати технічні засоби замість книжок.

У міністерстві попередили, що під час занять потрібно чергувати види навчальної діяльності. Безперервно використовувати планшет чи інший технічний засіб можна:

для учнів першого класу – не більше 10 хв;

для учнів 2-4 класів – не більше 15 хв;

для учнів 5-7 класів – не більше 20 хв;

для учнів 8-9 класів – 20-25 хв;

для 10-11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хв.

А під час здвоєних навчальних занять для учнів 10-11(12) класів – не більше 25-30 хв на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хв на другому навчальному занятті.

Також у МОН рекомендують після занять з технікою робити вправи з рухової активності та вправи гімнастки для очей.

Крім того, у відповіді на запит вони вказали, якою має бути загальна вага підручників із розрахунку на один навчальний день у комплекті зі шкільним приладдям, без ваги рюкзака або портфеля. Згідно з допустимими гігієнічними нормами, вона не має перевищувати такі показники (на відстань до 3 км):

1-2 класи – 1,5-2,0 кг;

3-4 класи – 2,0-2,3 кг;

5-6 класи – 2,3-3,0 кг;

7-8 класи – 3,0-3,5 кг;

9-11(12) класи – 3,5-4,5 кг.

Водночас вага кожного підручника не повинна перевищувати:

для 1-2 класів – 300 г;

3-4 класів – 350 г;

5-6 класів – 450 г;

7-10 класів – 500 г;

11-12 класів – 600 г.

Ці обмеження не розповсюджуються на навчальну літературу, що призначена для домашнього читання.