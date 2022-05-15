Министерство здравоохранения Украины запустило реестр, где собирает информацию о детях, которые, вследствие военных действий получили физические и/или психологические травмы или которые не могут получить необходимую медицинскую помощь.

Об это сообщила пресс-служба ведомства.

Собранная информация далее будет передаваться в офис Президента Украины и специальный фонд, которые будут оказывать финансовую помощь родителям или опекунам для лечения или реабилитации ребенка.

Заполнить заявку на внесено в реестр можно по этой ссылке.

Отмечается, что подавать такие сведения могут родители, родственники или знакомые пострадавших. В заявке следует предоставить информацию о ребенка (детях), его состоянии, а также указать контакты семьи или опекунов.