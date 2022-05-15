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Не только физические, но и психические травмы: Минздрав начал регистрацию детей, пострадавших из-за войны

15 мая 2022, 14:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины запустило реестр, где собирает информацию о детях, которые, вследствие военных действий получили физические и/или психологические травмы или которые не могут получить необходимую медицинскую помощь.

Об это сообщила пресс-служба ведомства.

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Собранная информация далее будет передаваться в офис Президента Украины и специальный фонд, которые будут оказывать финансовую помощь родителям или опекунам для лечения или реабилитации ребенка.

Заполнить заявку на внесено в реестр можно по этой ссылке.

Отмечается, что подавать такие сведения могут родители, родственники или знакомые пострадавших. В заявке следует предоставить информацию о ребенка (детях), его состоянии, а также указать контакты семьи или опекунов.

Источник
Минздрав
Теги
Батьки, Війна в Україні, МОЗ Украины
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